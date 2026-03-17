Sucesos - 17/3/26 - 09:06 PM

¡Por un PlayStation! Hermano apuñala a otro en La Chorrera

Lo que era una pelea común entre hermanos fue subiendo de tono poco a poco, hasta que la situación se salió completamente de control dentro del hogar.

 

Por: Redacción / Crítica -

Una escena que parece sacada de una pesadilla se vivió dentro de una casa en La Chorrera, específicamente en Villas del Carmen, donde dos hermanos, ambos menores de edad, terminaron en una violenta confrontación.

Según los primeros reportes, todo comenzó por una discusión por un PlayStation. Lo que era una pelea común entre hermanos fue subiendo de tono poco a poco, hasta que la situación se salió completamente de control dentro del hogar.

En medio del altercado, uno de los menores tomó un arma punzocortante y le propinó una puñalada a su propio hermano. El hecho dejó a la familia en estado de shock y encendió las alarmas en la comunidad.

El menor herido fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario, donde recibió atención médica. Actualmente se mantiene bajo observación mientras los médicos evalúan su evolución.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar responsabilidades en este caso que involucra a menores, mientras vecinos del sector aseguran que no salen del asombro por lo ocurrido.

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