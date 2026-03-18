Prisión para hombre que dejó ciego a víctima al lanzarle cloro en Portobelo

Panamá- Un hombre que le roció cloro a otra persona, causándole daños en los ojos, fue aprehendido y llevado ante las autoridades judiciales en el Sistema Penal Acusatorio (SPA).

El suceso se dio el 2 de agosto de 2025 en la comunidad de Buena Ventura, distrito de Portobelo, en la Costa Arriba de Colón, cuando el imputado le causó lesiones personales a un hombre. La lesión se la provocó cuando le roció cloro en su cuerpo, lo que posteriormente le ocasionó la pérdida de la vista en el ojo derecho y secuelas en el otro ojo.

Luego de interponerse la denuncia por lo sucedido, el sujeto fue aprehendido el 13 de marzo en el corregimiento de Calidonia, en la ciudad de Panamá, al ser requerido por el delito antes mencionado.

Este caso es investigado por la Personería Municipal del distrito de Portobelo, que fue la que ordenó la medida cautelar de detención provisional para el imputado por el delito de lesiones personales dolosas agravadas.

En la audiencia realizada en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Colón, la Personería también logró que el Juzgado de Garantías legalizara la aprehensión y la formulación de imputación contra este hombre.