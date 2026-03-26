Rescatan cuerpo de trabajador muerto en feroz incendio de Río Abajo

Tras más de ocho horas de lucha contra el fuego en Calle 11 ½ de Río Abajo, los bomberos encontraron cerca de las 4:00 a.m. el cadáver de un hombre de aproximadamente 52 año, de nacionalidad nicaragüense.



El trabajador murió luego de quedar atrapado cuando intentaba salir de la estructura en medio del fuego que se desató la tarde de ayer, miércoles.



El cuerpo fue hallado en la zona de salida, lo que apunta a que trataba de escapar cuando quedó atrapado por las llamas. Compañeros habían advertido su desaparición desde la tarde del día anterior.

El comandante Ricardo Marciscano explicó que, tras controlar el fuego, las unidades se mantienen en labores de remoción, enfriamiento y manejo de humo, para evitar cualquier reactivación dentro de la estructura.

Indicó que ya se notificó al Ministerio Público para que realice las diligencias en el sitio y el levantamiento del cuerpo.

Durante la emergencia, los bomberos enfrentaron problemas por la falta de agua en el inicio y la carga de materiales inflamables, como llantas y repuestos automotrices, lo que complicó las labores de extinción.

El siniestro mantuvo en alerta a los equipos de emergencia durante toda la noche y fue finalmente confinado en la madrugada, mostrando una disminución en su intensidad.

Alrededor de 50 unidades entre bomberos permanentes y voluntarios trabajaron sin descanso, apoyados por carros cisterna, vehículos de extinción, ambulancias y una unidad de comando móvil, desde donde se coordinó toda la operación.

Una vez controlado el incendio, el Departamento de Investigación de Incendios (DINASEPI) iniciará las pesquisas para determinar las causas, mientras las unidades permanecen en el sitio hasta declarar concluida la emergencia.