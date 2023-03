"Sentí que me golpeó y arrastró ", dijo conductor afectado por bus

"Solo sentí que el bus me arrastró y me golpeó", reiteró Rojas que no sufrió lesiones, sin embargo, su esposa que lo acompañaba presentó leves lesiones en el brazo.

Escena del accidente del bus en Corredor Sur. ETIQUETAS:

Testimonio

conductor

Bus

accidente

Corredor Sur Por: Redacción/ Crítica - Miércoles 08 de marzo de 2023 07:45 AM