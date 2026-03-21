Trabajador muere al caer y quedar atrapado en máquina

Un trabajador murió la noche del 20 de marzo de 2026, luego de quedar atrapado dentro de una máquina mientras realizaba labores de mantenimiento en una empresa ubicada en Juan Díaz, en la Vía José Agustín Arango.

La víctima fue identificada como Anel Castillo Maffia, de 30 años, quien se encontraba dándole mantenimiento a uno de los equipos cuando cayó accidentalmente y quedó atrapado.

Tras el incidente, al lugar acudieron paramédicos del Cuerpo de Bomberos, quienes, luego de evaluar al trabajador, dictaminaron que no mantenía signos vitales.

Unidades policiales llegaron al sitio y realizaron las coordinaciones con el Ministerio Público para el levantamiento del cuerpo e inicio de las investigaciones correspondientes por este accidente laboral.