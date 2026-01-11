Tragedia vial en Chitré: conductor huye tras colisionar mortalmente a ciclista

Panamá- La provincia de Herrera amaneció de luto tras registrarse la primera víctima fatal por accidente de tránsito en lo que va del año 2026.

El hecho ocurrió la noche del sábado en la Avenida El Puerto, en la vía que conduce a Boca de Parita, en Monagrillo, distrito de Chitré. La víctima fatal fue identificada como Maicol Nieto Atencio, de tan solo 18 años de edad, quien se desplazaba en bicicleta cuando fue impactado violentamente por un vehículo tipo sedán, cuyo conductor se dio a la fuga tras el hecho.

De acuerdo con los primeros informes, el joven quedó tendido sobre el pavimento tras el atropello. Paramédicos que acudieron al lugar le practicaron maniobras de reanimación e intentaron estabilizarlo dentro de una ambulancia. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, se confirmó su fallecimiento. Esto provocó indignación y consternación entre residentes y usuarios frecuentes de esta vía, quienes denuncian el exceso de velocidad, la falta de iluminación, señalización y medidas de seguridad vial, especialmente para peatones y ciclistas.