Víctima fatal deja accidente de tránsito por Los Llanos de Chepo

Una víctima fatal dejó una fuerte colisión entre dos vehículos en la vía Panamericana, cerca de Llano de Chepo.

Según informes preliminares, dos vehículos chocaron de frente causando la tragedia.

El hecho se habría suscitado a tempranas horas de este lunes. La víctima quedó atrapada en el auto.

Al lugar acudió personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos para atender a los heridos.