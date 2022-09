Videntes ven a niña desaparecida sana; piden seguir buscándola

Luego de 5 días de la desaparición de la niña Aderlyn Mailenis Llerena Saldaña, de 9 años, y una recompensa de $5,000 ofrecida por la Policía Nacional, siguen las dudas de su paradero, además, su familia pide a gritos que sea devuelta sana y salva.

La pequeña desapareció en el trayecto de un camino de 15 minutos desde su casa en Emberá Purú a la escuela Gabriel Lewis Galindo, ubicada en Las Trancas, en San Miguelito.

Se ha conocido que familiares ante la angustia también han recurrido donde varios videntes, quienes le indicaron que la pequeña está con vida, encerrada, pero que está bien, por lo que no pierden la fe de que aparezca.

Incluso se pudo conocer que una vidente de origen peruano habló de la situación, asegurando que ve a dos mujeres, está con vida, asustada y cerca a terminal de buses. Detalla que a su mente vienen los nombres de María y Fernanda. "Diría que es trata de personas, no se concentren solamente dónde está. No jueguen ahí, busquen afuera, para que no le hagan la doble jugada. La niña no está en esa población, la sacaron del lugar", detalla.

En este mismo tema, una mujer acá en Panamá, que también ha tenido sueños premonitorios de distintas situaciones, asegura que soñó con la menor y detalla que la pudo ver con vida, pero en esta ocasión desconoce el lugar.

"Veo a dos hombres, uno algo trigeño y otro no tan oscuro, pero tampoco blanco. En el sueño me decía que no lo iba a encontrar, eso me rompe el corazón. La pude ver sentada, a salvo con un dedo en la boca, está tranquila, no la veo desesperada por nada", dijo.

Recalca: "El lugar en el que está parece un lugar humilde, había basura, no es un lugar de clase alta, pero es Panamá. No he podido dormir desde que pude ver esto. Siento que las autoridades deben fijarse bien y buscar en más lugares para dar con su paradero. No veo que sean conocidos, tampoco los había visto antes, pero te puedo decir que ambos son panameños y no extranjeros".

Hasta el momento no se sabe nada del paradero de la niña, e incluso moradores se han organizaron para revisar las casas ubicadas en el trayecto que recorrió la niña y otras zonas boscosas.

La Policía Nacional ha hecho fuertes operativos para dar con su paradero.

Se ha informado que en la vía del corredor hay dos cámaras de vigilancia, pero aún no se revela si grabaron a la pequeña caminar por la calle o, por lo contrario, si fue allí en plena vía y a la luz del día que la habían secuestrado.

