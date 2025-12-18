La muerte tocó a su puerta en Parque Lefevre y se lo llevó

La noche del jueves 17 de diciembre, la violencia tocó una puerta en Parque Lefevre. Candelario Portocarrero Guevara, de 55 años, fue asesinado a tiros dentro de su residencia, ubicada en la calle 13, casa 36.

De acuerdo con el reporte, cerca de las 11:00 p.m. vecinos alertaron sobre detonaciones de arma de fuego.

Al llegar la Policía, encontraron al hombre tendido en el piso de la vivienda, con tres impactos de bala: uno en la cabeza, uno en el rostro y otro en el brazo izquierdo.

Paramédicos del SUME 911 confirmaron que ya no mantenía signos vitales.



Un testigo manifestó que dos sujetos armados, aún no aprehendidos, llegaron a la residencia, preguntaron por la víctima y luego dispararon.

El Ministerio Público mantiene la investigación abierta.