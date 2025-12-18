Sucesos - 18/12/25 - 08:11 AM

La muerte tocó a su puerta en Parque Lefevre y se lo llevó

Un testigo manifestó que dos sujetos armados, aún no aprehendidos, llegaron a la casa, preguntaron por la víctima y luego dispararon.

 

Por: Redacción / Crítica -

La noche del jueves 17 de diciembre, la violencia tocó una puerta en Parque Lefevre. Candelario Portocarrero Guevara, de 55 años, fue asesinado a tiros dentro de su residencia, ubicada en la calle 13, casa 36.

De acuerdo con el reporte, cerca de las 11:00 p.m. vecinos alertaron sobre detonaciones de arma de fuego

Al llegar la Policía, encontraron al hombre tendido en el piso de la vivienda, con tres impactos de bala: uno en la cabeza, uno en el rostro y otro en el brazo izquierdo.

Paramédicos del SUME 911 confirmaron que ya no mantenía signos vitales.

Un testigo manifestó que dos sujetos armados, aún no aprehendidos, llegaron a la residencia, preguntaron por la víctima y luego dispararon.

El Ministerio Público mantiene la investigación abierta.

Te puede interesar

La muerte tocó a su puerta en Parque Lefevre y se lo llevó

La muerte tocó a su puerta en Parque Lefevre y se lo llevó

Diciembre 18, 2025
Cae ex presidenta de padres de familia. ¿Se quedó con plata de los pelaos?

Cae ex presidenta de padres de familia. ¿Se quedó con plata de los pelaos?

 Diciembre 18, 2025
¿Le dio frulo? Se entrega cuarto implicado en doble crimen de un policía y un civil

¿Le dio frulo? Se entrega cuarto implicado en doble crimen de un policía y un civil

 Diciembre 18, 2025
Adolescente baleado en la cabeza en Colón pierde la batalla contra la muerte

Adolescente baleado en la cabeza en Colón pierde la batalla contra la muerte

 Diciembre 17, 2025
Adolescente en estado delicado tras balazo en la cabeza en Colón

Adolescente en estado delicado tras balazo en la cabeza en Colón

 Diciembre 17, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

28 heridos tras colisión de dos buses en el Puente de las Américas

28 heridos tras colisión de dos buses en el Puente de las Américas
Se entrega el cuarto implicado en asesinato de policía y civil

Se entrega el cuarto implicado en asesinato de policía y civil
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Trabajo comunitario para "La Parce" desata ronchas. Denuncian corrupción

Trabajo comunitario para "La Parce" desata ronchas. Denuncian corrupción

Sepultan a Naydeline entre consignas y globos blancos en el cementerio Amador

Sepultan a Naydeline entre consignas y globos blancos en el cementerio Amador