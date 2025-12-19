Ruta del sicario: así se planeó el ataque que acabó con policía y civil

Panamá- Ariel Joel Berguido Victoria quedó detenido provisionalmente por su presunta participación en los homicidios del capitán de la Policía Nacional José Isaza y del civil Ángel David Rodríguez, ocurridos el pasado 12 de diciembre en Caimitillo. Un juez de garantías declaró legal su aprehensión e imputó cargos por los delitos de homicidio doloso agravado (por cada víctima) y asociación ilícita en calidad de autor.

Según lo revelado en la audiencia, el crimen fue planeado y organizado por una persona aún no identificada, quien concertó una reunión entre Berguido y otros sujetos. La noche del 11 de diciembre, Berguido recibió de Eduardo Sánchez, alias ‘Gordo’, el arma que utilizaría al día siguiente el tirador para asesinar a Ángel David Rodríguez, de 25 años, quien era el blanco original del ataque. Además, un sujeto identificado como alias 'Niño' acompañó y guio a Berguido por los lugares que ‘Gordo’ y el tirador utilizarían como rutas de acceso y escape para cometer el crimen en la Calzada Larga, frente a la Escuela María Latorre en Caimitillo.

Al día siguiente, alrededor de las 11:40 a.m., 'Gordo' y el tirador ubicaron a Rodríguez dentro de un vehículo de la Junta Comunal de Caimitillo y lo asesinaron. Cinco minutos después, durante la huida, los sicarios se encontraron con un punto de control policial frente a la Sala de Atención Ciudadana de Caimitillo, donde se encontraba el capitán José Isaza, quien les hizo señas para que se detuvieran. En lugar de obedecer, el tirador le disparó al uniformado, causándole heridas mortales. Berguido también es señalado como la persona que escondió a 'Gordo' y al tirador en su casa tras el crimen.

Eduardo Sánchez, alias 'Gordo', fue detenido provisionalmente días antes. Durante su audiencia, expresó a las autoridades "Estoy claro que voy a pagar por lo que hice". La investigación también ha vinculado a un menor de 14 años, señalado como el tirador y a Félix Antonio Montero Chávez, alias 'Niño', a quien se acusa de ser el planificador del ataque, incluyendo la contratación del sicario y la organización logística. Según las pesquisas, la orden del crimen habría sido dada desde el Centro Penitenciario La Joya por el cabecilla de una banda conocida como "Cero Tolerancia" o "Unión Xinaloa Veranillo", que opera en San Miguelito.