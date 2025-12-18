Sucesos - 18/12/25 - 12:37 PM

Trasladan a directora del Cefere por corrupción que benefició a “La Parce"

"La Parce", pasó al sistema penitenciario, periodo durante el cual, presuntamente, se le dieron algunos privilegios, y posteriormente se le aprobó el subrogado penal.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Yohana Ortega, directora del Centro Femenino de Rehabilitación (Cefere), fue trasladada a otra institución, luego de un presunto caso de corrupción que benefició a Katherine Carvalho, conocida como “La Parce”, con trabajo comunitario, según confirmó la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo.

La titular explicó que cree que "hay una confusión", porque en el caso de Carvalho, luego de que ella fue condenada por blanqueo de capitales, "estaba peleando" para que se le "otorgara la medida de trabajo comunitario". Pero después de que se lo negaran en una primera instancia, ella pasó al sistema penitenciario, periodo durante el cual, presuntamente, se le dieron algunos privilegios, y posteriormente se le aprobó el subrogado penal.

"Sin embargo, estando dentro del sistema, sí se da una situación muy particular con ella", donde "se encontraron celulares dentro del sistema carcelario y eso generó una investigación desde hace como dos meses, la cual se está adelantando", detalló Montalvo.

De igual forma, dejó claro que hay que ver tanto la investigación penal como la administrativa que se está efectuando, por lo cual la "directora encargada del centro femenino fue removida del cargo y enviada a otro lugar" que no especificó.

"Quiero recalcar que no es el Sistema Penitenciario el que otorga el trabajo comunitario; eso solo lo hacen los jueces", dijo.

Actualmente, la Junta Técnica adelanta una investigación del caso para "aclarar la situación que se dio con ella", porque "hay personas que llevan más de dos años dentro del sistema (cárcel de mujeres), esperando que se les haga una evaluación y nunca la han tenido, y ella ya la tenía a los 15 días de haber ingresado", lo cual "es irregular y llama la atención cuando hay tantos trámites pendientes", aseguró la alta funcionaria.

Esta semana, representantes legales del Sistema Penitenciario presentaron una denuncia ante el Ministerio Público por el presunto delito de corrupción, relacionada con la emisión del visto bueno de la junta técnica que benefició a “La Parce” con trabajo comunitario, pese a que solo tenía 25 días calendario de haber ingresado a la cárcel de mujeres.


 

 

