Que Irma anda más enredada que un mafa con el tema de la licitación del negocio de la basura en Detroit y ya mucha gente pensante está llegando a la conclusión de que estamos ante una funcionaria cuya incapacidad es manifiesta.

Que otro que le sacó la tabla a la Planells fue Juan Diego. Dijo que Vamos nunca ha tenido nada que ver ni con Movin ni con Foco. ¡Ay, Annette! Al ritmo que va esta vaina, te vas a quedar solita y abandonada. Y, ojo con Lamezuela. Ese tiene cara de traidor.

Que una “profe” del sector de Veranillo sostiene que, si Irma quiere que esa vaina en Detroit mejore, debe deshacerse de algunos funcionarios que andan en todo menos pensando en cómo dar solución a los problemas del distrito.

Que, por los lados de El Chorrillo, hubo humo blanco y los trabajadores del proyecto de Renovación Urbana retomaron los trabajos tras llegar a un acuerdo en el tema de los pagos.

Que Mulino exhortando a todos los que fueron extorsionados y chantajeados a dejar el miedo y que acudan al Ministerio Público para presentar las querellas correspondientes. Si eso llegara a pasar, “Lucho”, el procurador, tendrá que abrir una fiscalía especial solo para atender la cantidad de querellas que serán presentadas contra los focopeados.

Que a Alvarito como que no le cayeron muy bien las declaraciones de Mulino sobre el tema de los extorsionadores. Bueno, quien tenga la conciencia tranquila, de seguro podrá dormir muy bien por las noches.

Que la situación en Detroit, con el tema de la basura, anda tan mal que Irma ha logrado que haya gente que empieza a extrañar al “Mello” Carrasquilla. ¡Y eso es mucho decir!

Que, hasta el pasado 15 de noviembre, solo se habían recolectado 276 firmas (apenas 0.53% del total requerido) dentro del proceso de revocatoria de mandato contra el alcalde de Colón, Diógenes Galván.

Que el “Cocobolo” Cedeño sostiene que tiene un disminuido valor agregado, como ser humano, tanto el que maltrata a una mujer como el que lo apadrina manteniéndolo como empleado en su empresa. ¿Se estará refiriendo al caso de violencia de género en perjuicio de Karisma Karamañites, ejecutado por Lamezuela y apadrinado por la Planells?

Que se comenta por la Altiva, entre los abogados, que el mismo grupito que estuvo hace un lustro en un consejo judicial, y fue electo por menos del 40% de los votos, pretende revertir las cinco fases del concurso del SPA.

Que, por los lados de Bocas del Toro, un exmisionero de la iglesia evangélica fue declarado culpable por la comisión de delitos sexuales en perjuicio de una niña. ¡Que se lo lleve el diablo!

Que Juan Diego hizo una recapitulación ayer de todo lo que publicó Foco en contra de la coalición Vamos. Ya Karisma Karamañites había dicho que Lamezuela le tenía un odio africano al exdiputado. Las declaraciones de la chica de “Ahora Estás Al Día” toman más fuerza y cada vez son más quienes las corroboran.