Que por los lados de entre calle 23 y 25 de El Chorrillo la gente anda cabreada porque los trabajadores del proyecto de Renovación Urbana han decidido paralizar la obra por falta de pagos y ya se siente la preocupación entre los moradores del sector de que las lluvias vayan a provocar inundaciones con el consecuente desborde de aguas sucias y heces fecales.

Que, según me cuenta mi brother del gueto, la empresa que estaba realizando los trabajos de Renovación Urbana en el populoso barrio de El Chorrillo está ligada a “Chinito” Brands y de allí parten todos los problemas con el tema de los pagos a los trabajadores.

Que los del IDAAN hicieron todo un desastre por Juan Díaz. Varios edificios de la zona estaban con cañerías tapadas y agua sucia salía de los grifos. ¿Qué pasó allí, Rutilio?

Que este viernes, desde las 8:00 p.m., Karisma Karamañites, el adorado tormento de la Planells, estará en las pantallas de Nextv. Voy a comprar “pop corn” y sodas porque esta entrevista no me la pienso perder.

Que por los lados de la Coalición Vamos se está armando una rebelión contra Juan Harvard. Hay diputados que ya no le quieren copiar, cansados de que los maneje como marionetas desde Gringolandia.

Que hay quienes se preguntan si Harvard es una universidad para vagos, porque Juan Diego se la pasa conectado a las redes sociales todo el día y todos los días. ¿Allá no les piden a sus estudiantes elaborar proyectos o hacer investigaciones?

Que Lucho Duque dice que dentro de Vamos hay un sapo que está filtrando las comunicaciones internas a los medios. Hay sospechas, pero nadie se atreve a decir nombres... ¿Seré yo maestro?

Que a menos de un mes para que se acabe su contrato, me comentan que la empresa Revisalud anda ofreciendo contratos de publicidad a reconocidos periodistas del patio... Algo no huele bien en Dinamarca, señores.

Que, hablando de basura, Irma volvió a extender el plazo para la licitación de la recolección de los desechos en Detroit. Al paso que vamos, se acabará su periodo y no habrá podido con ese problema que dijo solucionaría cuando llegara a la alcaldía. Bueno, ¿quería ser reina? Entonces, que aprenda a tirar besitos.

Que después de las intervenciones del Ipacoop, todo parece indicar que algunas cooperativas de transporte se habían convertido en carteles donde se cometían toda clase de ilegalidades. Estaban por todo menos por los asociados. ¡Qué barbaridad!

Que un chusco comenta que para las próximas elecciones se debe fundar el Partido del Jamón, su símbolo, bandera blanca con un jamón y un jamón garantizado para cada miembro; barre por calle en las urnas. Toma nota, Martincito.

Que me cuenta un pasiero de Detroit que, con Lolo Flores como presidente del Consejo de San Miguelito y Cheribin como vicepresidente, los que pensaban meter un gol con el tema de la basura la tendrán bien dura. ¡Ay, Irma!

Que en un internado de Veraguas resultaron catorce adolescentes embarazadas, casi al mismo tiempo. Un chusco asegura que la pregunta del millón es si habrá un solo responsable o serán varios. ¡Ay, mi madre!