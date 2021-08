Truco para añadir música a sus historias de WhatsApp solo con ayuda de Spotify

En los últimos años, las stories o historias se han convertido en el ‘boom’ de las redes sociales. Desde que Snapchat las estrenó en 2013, ya son varias las aplicaciones, en su mayoría redes sociales, las que han decidido incorporar esta opción con el fin de que sus usuarios tengan la oportunidad de compartir casi cualquier incidencia de sus vidas, a toda hora y en cualquier lugar; eso sí, con una vigencia de 24 horas.

Así, la última en sorprender con la inclusión de esta opción fue TikTok. La aplicación ‘estrella’ en medio de la pandemia por covid-19 decidió optar por agregar las Historias a su plataforma, según sus directivos, “pensando en nuevas formas de aportar valor a nuestra comunidad y enriquecer la experiencia de TikTok”.

“Actualmente, estamos experimentando formas de darles a los creadores formatos adicionales para dar vida a sus ideas creativas para la comunidad de TikTok”, añadieron desde la empresa, asegurando que el nombre que le darían a esta herramienta sería ‘TikTok Stories’.

Sin embargo, no solo las redes como TikTok o Instagram son las que cuentan con este tipo de opciones, pues WhatsApp, a pesar de ser una red social algo diferente, también decidió incluir desde hace un par de años las historias, esencialmente porque es una app que hace parte de la ‘suite’ de Facebook y por ende debería contar con esta función.

Ahora bien, a diferencia de lo que se puede hacer en sus aplicaciones hermanas (Facebook e Instagram), en WhatsApp aún es imposible, al menos de forma nativa, incluir música a sus historias. Mientras que en Instagram o su casa matriz, Facebook, existe la opción de agregar un sticker de Música a la publicación y así incluir un fragmente de máximo 15 segundos de una canción, en WhatsApp esta opción simplemente no existe.

No obstante, el ingenio de los internautas parece no tener límite y era lógico que ellos no se iban a quedar de manos cruzadas esperando que WhatsApp agregara el susodicho sticker, y aunque no se trata de una opción nativa, encontraron una forma de usar los recursos que ofrece el celular para lograr que las historias de esta app salgan con música.

Para empezar, como se ha dicho en varias oportunidades dentro de este artículo, aún no existe una opción propia de WhatsApp que permita incluir canciones a sus stories, por lo que se hace necesario optar por otras apps que puedan facilitar este servicio sin que afecten de forma considerable a la estética de las publicaciones; y Spotify cumple muy bien esta función.

Por esto, es importante contar con ambas apps en el dispositivo y seguir estos sencillos pasos:

1. Actualice WhatsApp y Spotify desde la tienda de Android (PlayStore) o de iOS (AppStore). En caso de estar actualizadas, simplemente abra ambas apps.

2. Dentro de Spotify, busque la canción que desea usar para su historia y téngala lista en la parte que quiera incluir (recuerde que WhatsApp no admite un fragmento mayor a 30 segundos para sus historias).

3. Ya con esto listo en Spotify, regrese a WhatsApp y vaya a la opción de crear un estado.

4. Antes de reproducir la canción de Spotify desde la barra de notificaciones, asegúrese que la cámara trasera del celular está tapada, si es que la idea no es grabar lo que está ocurriendo a su alrededor en ese momento. En caso contrario, no haga nada más.

5. Justo cuando la canción esté llegando al momento que quiere grabar, pulse el botón de grabar y, como es lógico, WhatsApp empezará a grabar la música que sale por su altavoz.

6. En caso de que haya decidido grabar el video con la pantalla negra, solo queda adornarlo un poco con emojis, un texto o stickers y que así su historia pueda brillar.

De esta forma, podrá tener historias en WhatsApp con música que refleje su estado de ánimo en ese momento o con la que simplemente comparta algún momento importante de su día a día.