Robo salvaje: Mató a golpes a una adulta mayor por una cartera

Una mujer de 65 años perdió la vida la noche del sábado en la comunidad de Jaqué, provincia de Darién, luego de ser brutalmente agredida durante un robo.

Según información oficial, un hombre atacó físicamente a la adulta mayor para despojarla de un bolso con pertenencias personales.

La agresión fue directa y violenta. Los golpes le causaron lesiones severas en el tórax y el abdomen, comprometiendo de inmediato su estado de salud.

La víctima fue trasladada de urgencia al Centro Médico Integral de Jaqué, donde el personal médico hizo lo posible por estabilizarla. Horas más tarde se confirmó su fallecimiento, producto de los traumas sufridos durante el ataque.

Tras el hecho, SENAFRONT desplegó un operativo inmediato, con el apoyo de residentes del área, logrando retener a un ciudadano de 21 años, señalado como el presunto responsable.

El sospechoso fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para el debido proceso.

La Fiscalía de Homicidio asumió la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades penales.