Que por los corrillos de la Corte se comenta que la magistrada MELA debe tener un poco de vergüenza y declinar cualquier aspiración de reelegirse como presidenta de la Corte luego del escándalo que dejó al descubierto sus nexos con la impresentable campeona de la extorsión de Movin.

Que el fiscal Ayú Prado, hermano del exmagistrado de la Corte, decidió archivar la querella presentada por Zulay contra la expresidenta de La Prensa y su banda de sicarios de la desinformación, a pesar de que sobran las pruebas de que publicaron audios de conversaciones privadas sin autorización y con la finalidad de hacer daño.

Que en los pasillos de la Procuraduría hay quienes creen que “Lucho” debe ponerle el ojo al fiscal Ayú Prado, porque mandar a archivar la querella en momentos en que a la querellada la han calificado de extorsionadora y que Mulino ha instado a los afectados a tomar acciones legales, resulta demasiado extraño y sospechoso.

Que en la audiencia del caso Odebrecht, que arranca el 12 de enero, la gente verá y escuchará las atrocidades y delitos que cometieron algunos fiscales so pretexto de combatir la corrupción. “El Loco” vaticina que esos fiscales quedarán presos en un momento próximo, muy cercano. ¡Aprieten!

Que “El Loco” les recordó a los fiscales y jueces que les copiaban las órdenes a los corruptos del varelato y del GobierNito el artículo 1950 del Código Judicial, que atañe a la responsabilidad criminal y civil que les corresponde por los daños y perjuicios de armar procesos ilegales.

Que, luego de la puñalada que le dieron los focopeados, la gente está esperando que AA vaya al Ministerio Público a presentar su querella, tal cual como lo hizo con un colega con el que no tuvo piedad hasta lograr que lo condenaran. ¿Se atreverá? ¿O es que a estos les tendrá miedo?

Que, por los lados de la Asamblea, está emplanillada una señorita, hija de un comunicador, que anda de vaga, pero que nadie se atreve a tocar por temor a que el padre se los coma vivo los fines de semana en la TV. Por lo menos, ¡póngase a trabajar, mija!

Que un chusco comenta que la historia recordará a Kenia Porcell y a sus fiscales no por su lucha contra la corrupción, sino por ser los brazos ejecutores de la persecución contra “El Loco”.

Que hay apuestas de que Juan Diego no vendrá a pasar las fiestas de fin de año en Panamá por temor a que luego no pueda retornar a Harvard.

Que “Lucho”, el procurador, debe mandar a auditar los expedientes relacionados con los focopeados porque hay querellantes que se quejan de que abundan las pruebas contra ese grupo de extorsionadores, pero nada avanza, mientras que otros casos menos graves los llevan hasta las últimas consecuencias.

Que ahora que el nombre de su amiga del alma es sinónimo de extorsión, la que ha desaparecido de las redes es Mariela “Sal y Pimienta”. Pero, bueno, me imagino que debe estar muy avergonzada.

Que, por los lados de Detroit, hay representantes que se quejan porque Irma le ha bloqueado el acceso a la información de tesorería municipal. Mira tú, quién la ve... Se le recuerda a la señora alcaldesa que esa información es de dominio público.

Que el “Cocobolo” Cedeño le soltó un torpedo a Irma, al recordarle que San Miguelito no está tan bonito como se vaticinó en campaña electoral.

Que por allá por Darién hubo un “pleque pleque” entre el diputado Mosquera y unidades de Dios y Patria. Soltaron bala y todo.

Que un comando me comenta que Senafront ha montado operativos que van desde la zona Oriental, Panamá Este y la Occidental... cero tolerancia con el hampa, papá. A recoger maleantes, se ha dicho.