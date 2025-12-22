Extranjero es asesinado durante asalto a vivienda en David, Chiriquí

Panamá- Un muerto y dos heridos es el saldo que dejó un hecho violento ocurrido este lunes dentro de una vivienda ubicada en el sector de San Carlitos, distrito de David, provincia de Chiriquí.

Por el momento son pocos los detalles que se tienen del suceso, pero se habla de un intento de robo en medio del cual el dueño de la residencia, aparentemente un extranjero, fue asesinado a balazos, mientras que su pareja también resultó herida.

Otro de los heridos es el presunto asaltante, quien fue trasladado bajo custodia policial a un centro médico cercano para ser atendido.

El comisionado Luis Hernández, jefe de la zona policial de Chiriquí, aseguró que la Policía y el Ministerio Público ya investigan el caso.