Actividades para disfrutar este fin de semana

Si te quedas en la ciudad capital en estos días libres te traemos las actividades que puedes realizar con tu familia y amigos.

Hay de todo y para todos los gustos.

Parque Summit

Estará abierto este 9 y 10 de noviembre en horario de 8:00 a.m. 5:00 p., estará cerrado el lunes 11. Para el sábado habrá alimentación de fauna, guayacanes a las 10:00 a.m. y perezoso a las 2:00 p.m., y charlas educativas, para el domingo hay taller creativo (10: 00 a.m. a 12:00 p.m.).

Museo de la Mola

Abierto el 10 de noviembre. Podrás conocer más de 250 molas únicas, que cuentan historias ancestrales, a través de sus colores y detalles, en horario de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., la entrada es gratuita.

Hayah Festival Internacional de Cortometrajes de Panamá

El evento, que tendrá como sedes el Cinépolis Dorado, Museo del Canal y La Manzana, todos los presentes podrán disfrutar de 50 cortometrajes de más 10 países.

Biomuseo

Estará abierto el 9 y 10 de noviembre en horario de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

Conexión Musical

La Fundación Danilo Pérez realizará "Conexión Musical", evento para honrar a la patria, en el Teatro Ateneo, Ciudad del Saber, a partir de las 6:00 p.m., la donación es libre a través de Yappy-Fundación Danilo Pérez.

