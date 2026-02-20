Anuncian hallazgo de una tumba de más de mil años en El Caño de Coclé

Con la excavación de una nueva tumba, denominada Tumba 3, una estructura funeraria que alberga un entierro múltiple encabezado por un personaje de alto estatus, rodeado de un impresionante ajuar de oro y cerámicas finas, se está culminando la temporada de excavaciones del año 2026 en el sitio arqueológico El Caño, en el distrito de Natá de los Caballeros, provincia de Coclé, informó el Ministerio de Cultura.

La Tumba 3 fue inicialmente identificada durante los trabajos realizados en el sitio en el año 2009, cuando se detectó una alta concentración de materiales cerámicos y fragmentos metálicos.

La excavación desarrollada en la presente temporada reveló una compleja estructura compuesta por ofrendas funerarias y un entierro múltiple, con un personaje principal acompañado por varios individuos y un abundante ajuar. El individuo central, dispuesto en posición extendida, está rodeado por una serie de objetos de prestigio que evidencian su alto estatus dentro de la jerarquía sociopolítica de su comunidad.

Entre los materiales encontrados destacan ornamentos metálicos —pectorales, orejeras y brazaletes—, así como cerámicas finamente elaboradas, algunas de ellas con iconografía asociada a la tradición artística local.

La riqueza del ajuar funerario, particularmente sus objetos de metal, confirma que El Caño formó parte de un sistema regional de interacción que incluía otros centros contemporáneos, entre ellos, Sitio Conte. Las similitudes estilísticas y tecnológicas entre los objetos recuperados en ambos lugares refuerzan la hipótesis de que estas comunidades compartían una tradición cultural común y mantenían vínculos políticos y económicos estrechos.

La nueva tumba aporta datos que serán fundamentales para reevaluar estas relaciones y comprender mejor la dinámica histórica regional durante el período de mayor desarrollo sociopolítico en la zona.

De acuerdo con MiCultura, esta excavación aportará información significativa sobre las prácticas rituales asociadas a la muerte. La disposición de los cuerpos, la selección específica de los objetos depositados y la organización espacial del conjunto reflejan un elaborado sistema de creencias. En este contexto, la muerte no representaba un final, sino una transición hacia otra esfera de existencia en la que el estatus social continuaba teniendo relevancia.