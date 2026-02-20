Meduca: 3,099 colegios listos y 13 aún no abrirán presencial el 2 de marzo

Un total de 3,099 de los 3,112 centros educativos en todo el país, estarán listos para abrir el 2 de marzo, mientras 13 no iniciarán de forma presencial. Esos planteles están en Colón (1), Emberá Wounaan (1), Darién (3) y Ngäbe Buglé (8), y trabajarán con módulos y otras estrategias para no frenar las clases.

El calendario arranca antes. Desde el 23 de febrero comienza la semana de organización docente, con 52,477 educadores en sus planteles preparando aulas y planificaciones.

Una semana después, el 2 de marzo, entran a clases 876,605 estudiantes: 737,200 del sector oficial y 139,405 del particular.

Para mover a los docentes de áreas de difícil acceso, el Ministerio de Educación (Meduca) coordinó con el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) el traslado de 1,697 maestros hacia Ngäbe Buglé, Guna Yala, Emberá Wounaan, Darién y Bocas del Toro. La movilización arranca desde el 21 de febrero, buscando que nadie se quede sin profesor el primer día.

En infraestructura, el panorama es grande y costoso. Hay 130 proyectos en marcha que suman $738 millones en inversión. De esos, 44 están en ejecución, 16 adjudicados, 12 en acto público, 25 próximos a publicar y 33 en desarrollo. Solo los que están en ejecución impactan a más de 57 mil estudiantes.

Mientras tanto, 11 escuelas darán clases en locales alquilados, porque sus edificios siguen en mejoras. El alquiler cuesta $2.6 millones y cubre planteles en Panamá Centro (7), San Miguelito (1), Panamá Norte (1), Chiriquí (1) y Los Santos (1), beneficiando a 10,215 estudiantes que no pueden esperar a que terminen las obras.

En mantenimiento, se ejecutan $15.3 millones que alcanzan a 2,726 centros educativos. Hay 120 reparaciones de techos, 268 aulas prefabricadas reutilizables y 230 intervenciones en sistemas fotovoltaicos, tanques de agua y eliminación de letrinas. Además, el Plan de Verano 2026 metió mano en 820 escuelas, con 1.8 millones de balboas invertidos antes del timbre inicial.

También se sumó apoyo externo. Unas 26 instituciones colaboraron con pintura, plomería y limpieza. Y el Plan Libertad, con privados de libertad, intervino 300 escuelas, beneficiando a 150 mil estudiantes en 10 regiones educativas.

En tecnología, 1,223 escuelas oficiales ya cuentan con internet de alta velocidad de 1000 MBPS. Hay contrato adjudicado para la entrega de 54 mil laptops a docentes, con inversión de $300.4 millones. En cambio, la compra de 531,250 computadoras para estudiantes fue declarada desierta y el proceso arrancó otra vez.

Las autoridades reconocen que no todo está perfecto. Hay obras en curso y planteles que siguen en ajustes. Pero lo que sí es seguro es que el 2 de marzo el timbre suena, con miles de estudiantes regresando a las aulas, algunas recién pintadas, otras todavía en reparación, pero todas con el reto de arrancar un nuevo año,