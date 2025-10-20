AC Milan saca triunfo y sube a la cima del Calcio

Rafael Leão debió haberse inspirado al ver a Stefano Pioli de regreso en San Siro.

El extremo portugués anotó dos veces en su primer juego como titular de la temporada de la Serie A tras una lesión, y un AC Milan debilitado remontó un gol en contra para vencer ayer domingo 2-1 a la Fiorentina de Pioli y volver a la cima de la liga italiana.

Leão fue el jugador de la temporada de la Serie A cuando el Milan ganó el título italiano bajo el mando de Pioli en 2021-22, pero no ha rendido a ese nivel desde entonces.