Sucesos - 11/12/25 - 10:40 AM

Avioneta se desploma en la Calzada de Amador; hay heridos

La aeronave, modelo BE33 con placa HP-33, salió desde el aeropuerto Marcos A. Gelabert, ubicado en Albrook (Ancón), y realizó un aterrizaje de emergencia en Amador.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Una avioneta se accidentó a eso de las 9:50 a.m. de la mañana de este jueves, en la vía que conduce hacia Isla Perico, en la Calzada de Amador, dejando dos personas lesionadas.

La aeronave, modelo BE33 con placa HP-33, salió desde el aeropuerto Marcos A. Gelabert, ubicado en Albrook (Ancón), con dirección al aeródromo de Calzada Laga (Panmá Norte) y realizó un aterrizaje de emergencia en Amador después de que, presuntamente, presentó un fallo mecánico.

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) informó que "las cuatro personas que viajaban a bordo están recibiendo atención médica y, hasta el momento, no se reportan víctimas fatales". 

Un par de horas después, Albdel Martínez Espinosa, subdirector de AAC, informó que según el plan de vuelo de la avioneta viajarían en ella cuatro personas, pero ya en el sitio se comprobó que solo iban dos.

La entidad aseguró que, una vez recibido el aviso sobre el accidente, "activaron los protocolos de emergencia y coordinaron la atención del suceso con los estamentos de seguridad y respuesta".

Martínez Espinosa, dejó claro que por el momento sería muy prematuro hablar de la posible causa del accidente, ya que primero se deben adelantar las investigaciones del caso.

Te puede interesar

30 años de prisión para asesino de Yohany Rivera en Los Cántaros

30 años de prisión para asesino de Yohany Rivera en Los Cántaros

 Diciembre 11, 2025
Panamá sangra: 543 asesinatos en 11 meses

Panamá sangra: 543 asesinatos en 11 meses

 Diciembre 11, 2025
Avioneta se desploma en la Calzada de Amador; hay heridos

Avioneta se desploma en la Calzada de Amador; hay heridos

 Diciembre 11, 2025
Videos captan ola de violencia en San Carlos y Colón

Videos captan ola de violencia en San Carlos y Colón

 Diciembre 11, 2025
Ingenioso ocultamiento: hallan droga dentro de bomba de agua en terminal aérea

Ingenioso ocultamiento: hallan droga dentro de bomba de agua en terminal aérea

 Diciembre 10, 2025

En estos momentos, los estamentos de seguridad realizan la verificación técnica de la aeronave y la recopilación de información preliminar del hecho. El tráfico vehicular se encuentra interrumpido.


 

 

 

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Hombre muere al caerse en un balcón durante celebración familiar

Hombre muere al caerse en un balcón durante celebración familiar
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Le caen a Héctor Brands. Aprehendido por presuntas irregularidades millonarias

Le caen a Héctor Brands. Aprehendido por presuntas irregularidades millonarias

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
¡Aprobado! Reajuste a salario mínimo a partir de enero. ¡Chequea los montos!

¡Aprobado! Reajuste a salario mínimo a partir de enero. ¡Chequea los montos!