Avioneta se desploma en la Calzada de Amador; hay heridos

Panamá- Una avioneta se accidentó a eso de las 9:50 a.m. de la mañana de este jueves, en la vía que conduce hacia Isla Perico, en la Calzada de Amador, dejando dos personas lesionadas.

La aeronave, modelo BE33 con placa HP-33, salió desde el aeropuerto Marcos A. Gelabert, ubicado en Albrook (Ancón), con dirección al aeródromo de Calzada Laga (Panmá Norte) y realizó un aterrizaje de emergencia en Amador después de que, presuntamente, presentó un fallo mecánico.

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) informó que "las cuatro personas que viajaban a bordo están recibiendo atención médica y, hasta el momento, no se reportan víctimas fatales".

Un par de horas después, Albdel Martínez Espinosa, subdirector de AAC, informó que según el plan de vuelo de la avioneta viajarían en ella cuatro personas, pero ya en el sitio se comprobó que solo iban dos.

La entidad aseguró que, una vez recibido el aviso sobre el accidente, "activaron los protocolos de emergencia y coordinaron la atención del suceso con los estamentos de seguridad y respuesta".

Martínez Espinosa, dejó claro que por el momento sería muy prematuro hablar de la posible causa del accidente, ya que primero se deben adelantar las investigaciones del caso.

En estos momentos, los estamentos de seguridad realizan la verificación técnica de la aeronave y la recopilación de información preliminar del hecho. El tráfico vehicular se encuentra interrumpido.



