Sucesos - 12/12/25 - 07:03 AM

Tragedia en manjol de Plaza Amador: obrero muere tras fuerte descarga eléctrica

Los trabajadores se encontraban realizando labores dentro de un manjol cuando se dio la tragedia.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un hombre muerto y otro herido tras recibir una fuerte descarga eléctrica fue el saldo que dejó un lamentable accidente laboral ocurrido anoche en el área de Plaza Amador, corregimiento de El Chorrillo.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos detalló que los trabajadores se encontraban realizando labores dentro de un manjol cuando se dio la tragedia. Uno fue evacuado con vida al Hospital Santo Tomás en una ambulancia de los bomberos, pero el otro hombre ya había fallecido.

Personal de Criminalística y del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses efectuaron la diligencia de extracción y levantamiento del cadáver para trasladarlo a la morgue judicial, donde se le practicará la necropsia de rigor.

Los bomberos solicitan a la ciudadanía mantener protocolos estrictos de seguridad durante trabajos en espacios confinados y áreas con riesgo eléctrico: verificar que todas las fuentes de energía estén desactivadas antes de ingresar a cámaras subterráneas, ductos o manjoles; mantener comunicación constante entre el personal en superficie y quienes trabajan bajo tierra; utilizar equipos de protección personal adecuados y certificados; contar con supervisión técnica y un plan de rescate inmediato; y reportar cualquier situación de riesgo al 911 o a la estación de bomberos más cercana.
 

 


 

Te puede interesar

Tragedia en manjol de Plaza Amador: obrero muere tras fuerte descarga eléctrica

Tragedia en manjol de Plaza Amador: obrero muere tras fuerte descarga eléctrica

 Diciembre 12, 2025
Aduana frena contrabando en La Chorrera y decomisa mercancía por $30 mil

Aduana frena contrabando en La Chorrera y decomisa mercancía por $30 mil

 Diciembre 11, 2025
Tras años de silencio, víctima denuncia violación por parte de su hermano

Tras años de silencio, víctima denuncia violación por parte de su hermano

 Diciembre 11, 2025
Cinco aprehendidos por peculado y falsificación

Cinco aprehendidos por peculado y falsificación

 Diciembre 11, 2025
30 años de prisión para asesino de Yohany Rivera en Los Cántaros

30 años de prisión para asesino de Yohany Rivera en Los Cántaros

 Diciembre 11, 2025

 

 

 

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¡Aprobado! Reajuste a salario mínimo a partir de enero. ¡Chequea los montos!

¡Aprobado! Reajuste a salario mínimo a partir de enero. ¡Chequea los montos!
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Embajador gringo llama “extorsionadora” a exdirectora de La Prensa, Planells

Embajador gringo llama “extorsionadora” a exdirectora de La Prensa, Planells
Detienen en Panamá mujer requerida por EE.UU. por sustracción de menor

Detienen en Panamá mujer requerida por EE.UU. por sustracción de menor
Avioneta se desploma en la Calzada de Amador; hay heridos

Avioneta se desploma en la Calzada de Amador; hay heridos