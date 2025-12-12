Tragedia en manjol de Plaza Amador: obrero muere tras fuerte descarga eléctrica

Panamá- Un hombre muerto y otro herido tras recibir una fuerte descarga eléctrica fue el saldo que dejó un lamentable accidente laboral ocurrido anoche en el área de Plaza Amador, corregimiento de El Chorrillo.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos detalló que los trabajadores se encontraban realizando labores dentro de un manjol cuando se dio la tragedia. Uno fue evacuado con vida al Hospital Santo Tomás en una ambulancia de los bomberos, pero el otro hombre ya había fallecido.

Personal de Criminalística y del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses efectuaron la diligencia de extracción y levantamiento del cadáver para trasladarlo a la morgue judicial, donde se le practicará la necropsia de rigor.

Los bomberos solicitan a la ciudadanía mantener protocolos estrictos de seguridad durante trabajos en espacios confinados y áreas con riesgo eléctrico: verificar que todas las fuentes de energía estén desactivadas antes de ingresar a cámaras subterráneas, ductos o manjoles; mantener comunicación constante entre el personal en superficie y quienes trabajan bajo tierra; utilizar equipos de protección personal adecuados y certificados; contar con supervisión técnica y un plan de rescate inmediato; y reportar cualquier situación de riesgo al 911 o a la estación de bomberos más cercana.





