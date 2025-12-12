Fedebeis anuncia que todo está listo para inicio del béisbol juvenil

La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) confirmó que todo está listo para el inicio del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil ‘Copa Caja de Ahorros 2026’, que se llevará a cabo el 3 de enero de 2026, en el Estadio Remón Cantera, a partir de las 5 de la tarde.

Una nota de prensa de la Fedebeis informó que el acto inaugural contará con la participación de autoridades deportivas, patrocinadores y delegaciones provinciales, dando inicio oficialmente a la temporada juvenil 2026.

Para abrir el torneo, se disputará el encuentro entre las novenas de Colón y Coclé, marcando el comienzo de una competencia que año tras año destaca el talento y la proyección de las nuevas generaciones del béisbol panameño.

Como parte del programa inaugural, el artista nacional Darío Pitty será el invitado especial, brindando un ambiente festivo para todos los asistentes.

La primera fecha incluye otros partidos, como: Darién ante Potros del Este en el José De La Luz Thompson, Metro viaja al Mariano Rivera y se medirá a los del West, Occidente ante Bocas del Toro en el Calvin Byron, Chiriquí ante Veraguas y Herrera se mide a Los Santos en el Roberto Hernández.

El domingo 4 de enero, Metro se mide a Coclé en el estadio Remón Cantera de Aguadulce, Darién va ante Colón en el estadio Rod Carew, los Potros del Este van ante el West en el Mariano Rivera, Chiriquí ante Bocas del Toro, Herrera ante Veraguas y Los Santos ante Occidente en el Glorias Deportivas Baruenses.

La ronda regular está programada para terminar el 28 de enero con 6 partidos y luego se jugará la Ronda de 8, con los mejores clasificados.