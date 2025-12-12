Doble crimen en Caimitillo: sicarios asesinan a un teniente y a un civil

Panamá-Un teniente de la Policía Nacional y un civil fueron asesinados pasado el mediodía de este viernes en el sector de Calzada Larga, Caimitillo, en Chilibre, por sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

La información preliminar detalla que los sicarios llegaron al sector para asesinar a un hombre que realizaba labores comunitarias para la junta comunal del lugar. La víctima falleció frente a la escuela María La Torre.

En tanto, el teniente Isaza, que se encontraba de turno en la subestación de El Chungal en Chilibre, al oír la alerta sobre el hecho, salió del recinto para perseguir a los asesinos y fue en ese momento que fue mortalmente baleado por uno de los motorizados.

Pese a que el uniformado fue rápidamente trasladado hasta el centro de salud de Caimitillo, murió antes de recibir atención médica.

Tras este doble crimen, la Policía Nacional inició de inmediato operativos en la zona para dar con los pistoleros.