Que un chusco se pregunta, ¿por qué las televisoras han dado despliegue al caso de “Chinito” Brands mientras que el escándalo de la yeyesita extorsionadora de Movin lo ignoran?

Que el mismo chusco se pregunta, ¿dónde están todos los ‘amigos’ yeyesitos de “Chinito” Brands y todos aquellos que lo aplaudieron cuando ganó el concurso “Héroes por Panamá” de TVN?

Que, siguiendo con preguntas incómodas, luego del escándalo de extorsión, cobradera de coimas y violencia de género que involucra a Lamezuela, ¿aún el tío Bobby lo sigue viendo como un ‘comunicador’ ejemplar?

Que hoy, en la Comisión de Educación de la Asamblea, se dará un diálogo sobre los proyectos Ley 198, que dicta la Ley General de Deportes, y Ley 199, que dicta la Ley General de Deportes y Recreación.

Que por ahí hay unos cuantos personajes indignados por las palabras del embajador de Estados Unidos contra Planells, pero cuando la demócrata Mari Carmen Aponte metía su lengua en los asuntos internos, no decían nada y aplaudían como focas. ¡Hipócritas!

Que, con relación al modus operandi de Foco, un pasiero mexicano me dice que es la primera vez que ve que los comunicadores extorsionan a los supuestos narcotraficantes, porque en su país la vaina es al revés.

Que la gente está esperando las opiniones de la Chatita, la Brujita y de Mariela “Sal y Pimienta” sobre el escándalo de extorsión que involucra a la Planells y sus sicarios de la desinformación de Foco. ¿Esta vez no habrá entrevista con el señor embajador de USA?

Que Nilo, el del IMA, denunció que hay una banda dedicada a la reventa de jamones y que ya se había iniciado la investigación... ¡Que pasen los acusados en ese jamonicidio!

Que la niña Karisma volvió al ataque y dijo que Annette Planells ha sido reducida a una extorsionadora por ser dueña de Foco y Movin. ¡Eso dolió!

Que Katleen Levy llamó maleante a Planells. Bueno, Annette, aguanta callada. Recuerde que de lo que traes, llevarás…

Que me cuenta un pasiero del gueto que el hijo de “Chinito” Brands, durante el GobierNito, estuvo liderando el programa Pintando Mi Barrio, pero a la gente decente de El Chorrillo lo que le cabreaba era que el chiquillo fanfarrón daba prioridad en los proyectos para remozar los edificios a puros pandilleros.

Que se dice por ahí que el chismecito de X de las regalías de la mina no quedó, pero es que en nada. El profe Argote brilló por su ausencia y doña Raisa dijo que, si saben contar, con ella no cuenten. ¡Vea la vaina y más de uno quedó picado con ganas de la explicación!

Que un “lego en leyes” me pregunta que si ya hay indicios de que una supuesta extorsionadora mantenía conversaciones con una magistrada de la Corte para joder a un candidato presidencial en particular, ¿no es eso motivo suficiente para que en la Asamblea se activen e inicien las investigaciones?

Que al dirigente indígena Toribio García se le revocó la medida de detención domiciliaria y se le ha sustituido por firmas los días 15 y 30 de cada mes. Pórtese bien…

Que el “Cocobolo” Cedeño anda proponiendo eliminar la prueba idónea del Código Procesal Penal para evitar que diputados sin escrúpulos pretendan buscar su primer millón. Yo, si fuera él, primero empezaría por aconsejar a los chiquillos que pertenecen a su bancada.