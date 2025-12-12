César Samudio, portero de Panamá, sufre lesión en uno de sus aductores

El portero César Samudio, quien ha sido uno de los porteros fijos en las convocatorias del técnico Thomas Christiansen, sufrió una lesión en un partido correspondiente a los Triangulares Semifinales del Torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras con su equipo, el Marathón.

Una nota del Diario Diez, de Honduras, señala que las primeras evaluaciones médicas determinaron que Samudio deberá someterse a un proceso de recuperación estimado entre 7 y 10 días, ya que el problema se localiza en uno de los aductores.

El Marathón enfrentaba al equipo del Olancho FC la noche del jueves cuando al minuto 25 del partido, con el marcador 1-0 a favor de los verdolagas (Marathón), el mediocampista, Juan Delgado remató de larga distancia y el portero panameño solo siguió la trayectoria del balón que se fue por un caso de su marco.

No obstante tras realizar un movimiento el cancerbero sitió un dolor en una de sus rodillas y terminó en el suelo pidiendo a su técnico, Pablo Lavallén que lo retirara de la cancha.

El cuerpo médico del conjunto sampedrano rápidamente fue a chequearlo para determinar la gravedad de la situación y si ameritaba el cambio.

Tras un breve chequeo, Gustavo 'Mani' Suazo secundó a Samudio y lo escoltó fuera de la cancha, solo deteniéndose para que el guardameta cediera el gafete de capitán.

Durante su salida del estadio Juan Ramón Breve el porteo panameño se quebró en llanto al sentir que recaía de su lesión tras un buen torneo donde dio la impresión de haber superado sus problemas musculares.