Deportes - 12/12/25 - 05:36 PM

César Samudio, portero de Panamá, sufre lesión en uno de sus aductores

El guadameta tuvo que abandonar un encuentro correspondiente a la primera división del fútbol de Honduras.

 

Por: Joel Isaac González/ @GonzalezKmarena -

El portero César Samudio, quien ha sido uno de los porteros fijos en las convocatorias del técnico Thomas Christiansen, sufrió una lesión en un partido correspondiente a los Triangulares Semifinales del Torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras con su equipo, el Marathón.

NO DEJES DE LEER: Estadio Mariano Bula tiene un avance de 85 por ciento

Una nota del Diario Diez, de Honduras, señala que las primeras evaluaciones médicas determinaron que Samudio deberá someterse a un proceso de recuperación estimado entre 7 y 10 días, ya que el problema se localiza en uno de los aductores.

El Marathón enfrentaba al equipo del Olancho FC la noche del jueves cuando al minuto 25 del partido, con el marcador 1-0 a favor de los verdolagas (Marathón), el mediocampista, Juan Delgado remató de larga distancia y el portero panameño solo siguió la trayectoria del balón que se fue por un caso de su marco.

No obstante tras realizar un movimiento el cancerbero sitió un dolor en una de sus rodillas y terminó en el suelo pidiendo a su técnico, Pablo Lavallén que lo retirara de la cancha.

NO DEJES DE LEER: Canal de Panamá y Federación Panameña de Fútbol lanzan alianza

Te puede interesar

César Samudio, portero de Panamá, sufre lesión en uno de sus aductores

César Samudio, portero de Panamá, sufre lesión en uno de sus aductores

 Diciembre 12, 2025
Vinícius, 12 partidos sin marcar, silbidos… y segundo máximo goleador

Vinícius, 12 partidos sin marcar, silbidos… y segundo máximo goleador

 Diciembre 12, 2025
Jaime Arboleda y Orlando Mosquera suben hoy a la báscula

Jaime Arboleda y Orlando Mosquera suben hoy a la báscula

 Diciembre 12, 2025
Fedebeis anuncia que todo está listo para inicio del béisbol juvenil

Fedebeis anuncia que todo está listo para inicio del béisbol juvenil

 Diciembre 12, 2025
TJ Watt es hospitalizado por molestias en los pulmones

TJ Watt es hospitalizado por molestias en los pulmones

 Diciembre 12, 2025

El cuerpo médico del conjunto sampedrano rápidamente fue a chequearlo para determinar la gravedad de la situación y si ameritaba el cambio.

Tras un breve chequeo, Gustavo 'Mani' Suazo secundó a Samudio y lo escoltó fuera de la cancha, solo deteniéndose para que el guardameta cediera el gafete de capitán.

Durante su salida del estadio Juan Ramón Breve el porteo panameño se quebró en llanto al sentir que recaía de su lesión tras un buen torneo donde dio la impresión de haber superado sus problemas musculares.

 

 

 

 

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¡Aprobado! Reajuste a salario mínimo a partir de enero. ¡Chequea los montos!

¡Aprobado! Reajuste a salario mínimo a partir de enero. ¡Chequea los montos!
Doble crimen en Caimitillo: sicarios asesinan a un teniente y a un civil

Doble crimen en Caimitillo: sicarios asesinan a un teniente y a un civil
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Embajador gringo llama “extorsionadora” a exdirectora de La Prensa, Planells

Embajador gringo llama “extorsionadora” a exdirectora de La Prensa, Planells
Detienen en Panamá mujer requerida por EE.UU. por sustracción de menor

Detienen en Panamá mujer requerida por EE.UU. por sustracción de menor