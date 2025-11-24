Algo se ha roto en el Real Madrid de Xabi Alonso en las últimas semanas

El Madrid de Xabi ha entrado en una dinámica de malos resultados que no sería tan preocupante si no fuera por el ruido que le acompaña. Algo parece haberse roto en el Madrid de Xabi, que involuciona esta temporada y en el que algunos de sus jugadores parecen no sentirse cómodos con los métodos de su entrenador. Las señales que emite el vestuario no son buenas.

Los blancos empezaron el curso con un fútbol prometedor del que no queda casi nada a finales de noviembre. Ni rastro de esa presión asfixiante que se prometía y de ese fútbol vertiginoso que avanzaba el nuevo entrenador del Madrid en verano. Ante el Elche, Xabi intentó darle un giro al equipo cambiando sistema y jugadores, pero fue más de lo mismo: un equipo plano y sin ideas que durante muchos minutos estuvo a merced del brillante equipo de Sarabia.