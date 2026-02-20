Deportes - 20/2/26 - 12:00 AM

Anthony Joshua regresa a entrenar

El excampeón mundial de peso pesado, Anthony Joshua, está regresando a los entrenamientos tras un accidente de auto. El púgil inglés podría estar de vuelta en el ring tan pronto como julio de 2026.

Se espera que Anthony Joshua regrese al campamento de entrenamiento en las próximas semanas y podría pelear este verano, según reveló el promotor Eddie Hearn.

El futuro de Joshua en el boxeo ha sido incierto tras verse involucrado en un accidente automovilístico en Nigeria en diciembre, en el que fallecieron dos de sus amigos más cercanos, Sina Ghami y Latif "Latz" Ayodele.

