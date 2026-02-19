Allen Córdoba está a la orden en la posición que lo necesiten

El exgrandes ligas bocatoreño Allen Córdoba se reportó a los entrenamientos de Panamá que se prepara para el Clásico Mundial de Béisbol, en el que la selección nacional quedó ubicada en el grupo A, cuya sede es la ciudad de San Juan, Puerto Rico.

Córdoba, quien tuvo un 2025 muy activo, principalmente en el béisbol mexicano, en el que vio acción en las dos ligas de este país, manifestó que se encuentra bien físicamente para dar su aporte a la selección de Panamá en el Clásico Mundial que se avecina.

“Me siento bien físicamente, siempre me preparo fuerte para todos los compromisos que se me presentan en mi carrera”, expresó Córdoba, quien se ha consolidado en las ultimas representaciones nacionales.

Córdoba, quien habitualmente juega en los jardines, expresó que su participación en el campo de juego está donde el técnico José Mayorga considere que él pueda ayudar al equipo.

“Estoy disponible en donde me necesite. Esto es un compromiso con el país. Los que conocen mi carrera saben que fui infield. Ahorita estoy en el outfield pero si me necesitan en el infield allí voy a estar para dar el máximo también”, apuntó el versátil jugador bocatoreño.