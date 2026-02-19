Deportes - 19/2/26 - 12:00 AM

Allen Córdoba está a la orden en la posición que lo necesiten

El exgrandes ligas bocatoreño se reportó a los entrenamientos de la Selección de Panamá que se prepara para competir en el Clásico Mundial de Béisbol y cuyo debut está programado para el 6 de marzo.

 

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El exgrandes ligas bocatoreño Allen Córdoba se reportó a los entrenamientos de Panamá que se prepara para el Clásico Mundial de Béisbol, en el que la selección nacional quedó ubicada en el grupo A, cuya sede es la ciudad de San Juan, Puerto Rico.

NO DEJES DE LEER: Thomas Christiansen cambia de agencia de representación

Córdoba, quien tuvo un 2025 muy activo, principalmente en el béisbol mexicano, en el que vio acción en las dos ligas de este país, manifestó que se encuentra bien físicamente para dar su aporte a la selección de Panamá en el Clásico Mundial que se avecina.

“Me siento bien físicamente, siempre me preparo fuerte para todos los compromisos que se me presentan en mi carrera”, expresó Córdoba, quien se ha consolidado en las ultimas representaciones nacionales.

NO DEJES DE LEER: Sporting San Miguelito busca partir por delante ante Los Angeles Galaxy

Córdoba, quien habitualmente juega en los jardines, expresó que su participación en el campo de juego está donde el técnico José Mayorga considere que él pueda ayudar al equipo.

Te puede interesar

FIFA va tras jugadores que se tapan la boca para proferir insultos racistas

FIFA va tras jugadores que se tapan la boca para proferir insultos racistas

 Febrero 18, 2026
Lucha define selección para Panamericano U-17 y Suramericanos de la Juventud

Lucha define selección para Panamericano U-17 y Suramericanos de la Juventud

 Febrero 18, 2026
Miguel Amaya es confirmado para el Clásico Mundial

Miguel Amaya es confirmado para el Clásico Mundial

Febrero 18, 2026
Thomas Christiansen cambia de agencia de representación

Thomas Christiansen cambia de agencia de representación

 Febrero 18, 2026
Excampeona de la UFC Ronda Rousey retorna

Excampeona de la UFC Ronda Rousey retorna

 Febrero 18, 2026

“Estoy disponible en donde me necesite. Esto es un compromiso con el país. Los que conocen mi carrera saben que fui infield. Ahorita estoy en el outfield pero si me necesitan en el infield allí voy a estar para dar el máximo también”, apuntó el versátil jugador bocatoreño.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Visitante del Casco Antiguo es asesinado por equivocación en Santa Ana

Visitante del Casco Antiguo es asesinado por equivocación en Santa Ana
Exhibicionismo sexual, como los del Carnaval, podría costar 7 años de cárcel

Exhibicionismo sexual, como los del Carnaval, podría costar 7 años de cárcel
Doble ataque en San Miguelito deja un muerto y un policía herido

Doble ataque en San Miguelito deja un muerto y un policía herido

Ejecutan hombre mientras dormía

Ejecutan hombre mientras dormía
Balean a conductor de InDrive en supuesto robo; muere en el hospital

Balean a conductor de InDrive en supuesto robo; muere en el hospital