Deportes - 19/2/26 - 12:00 AM

Sporting San Miguelito busca partir por delante ante Los Angeles Galaxy

El partido de ida es correspondiente a la primera ronda de la Copa de Campeones de Concacaf y se disputará en el Estadio Universidad Latina de Penonomé.

 

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El conjunto del Sporting de San Miguelito buscará hoy un buen resultado en el partido de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf, en el que el ganador de la llave avanzará a la fase de octavos de final.

El encuentro se realizará a partir de las 8 de la noche en el Estadio Universidad Latina de Penonomé, coliseo que el club académico ha utilizado para sus partidos internacionales de competencia.

De acuerdo a datos históricos de la Concacaf, el Sporting San Miguelito disputará su segunda participación en el torneo, regresando por primera vez desde la edición 2013/14.

El equipo panameño clasificó tras ganar su serie de Play-In en la Copa Centroamericana de Concacaf 2025 al vencer en la serie al Plaza Amador en un duelo de clubes panameños.

Jugadores como Jordan Girón y Martín Ruíz, los dos anotadores de San Miguelito en el Play-In, serán algunos de los jugadores para seguir como piezas clave del conjunto panameño.

Por su lado, Los Angeles Galaxy regresa a la Copa de Campeones para su décima segunda participación tras ganar el partido por el tercer lugar en la Leagues Cup 2025.

Joseph Paintsil lideró al conjunto californiano en 2025 con 10 goles y será uno de los jugadores a seguir, junto al reconocido futbolista alemán Marco Reus, quien registró 14 participaciones de gol durante la pasada temporada de la Major League Soccer (MLS).

Para Sporting San Miguelito será la primera ocasión en la que enfrente a un club de la MLS, mientras que LA Galaxy se medirá por primera vez a un rival de Panamá en la competencia.

El encuentro de vuelta de esta llave se jugará el miércoles 25 de febrero en el Dignity Health Sports Park, en Carson, California, a las 11:30 de la noche (hora de Panamá).

