Que las tonadas y tiraderas de pullas denigrantes hacia las reinas de Calle Arriba y Calle Abajo, principalmente en Las Tablas, desataron el repudio de monseñor Ulloa… las tonadas en las que se llamaba a las reinas put… y cocainera no cayeron nada bien.

Que un jodedor dice que los canales de TV le cayeron a palo a Mr. Fox por considerar que su tema “El Falador” denigraba a las mujeres, pero resulta que esos mismos canales replicaron con gusto las tonadas que incluían los insultos de put… y cocainera a las reinas de Las Tablas… ¡El país de la doble moral!

Que, en cuanto a las vulgaridades y vejaciones contra la mujer en que incurrieron algunas tunas, hay quienes están esperando el comunicado de la Defensoría del Pueblo… ¿O es que solo sacan comunicado cuando el ofensor se dedica a cantar ciertos géneros musicales? Aló, ¿funeraria Leblanc?

Que, hablando de carnavales, la gente de “Lucho”, el procurador, se activó y empezó investigaciones por explotación sexual y corrupción de menores durante el carnaval Es que los videos de mujeres enseñando hasta el alma, bajándose el panty y hasta teniendo sexo en vivo, ante la vista de todos, se esparcieron por las redes sociales como hongos después de la lluvia. ¡Locura y descontrol total!

Que me comentan que por los lados del Carnaval Wawanco de San Miguelito tuvieron muchos contratiempos y trabas de todo tipo, en especial con el tema de la seguridad. Un chusco dijo que no quería pensar que esto fue obra de Irma para sabotear el carnaval del pueblo y favorecer su carnaval alterno. ¡Santo cielo!

Que pronto la producción de leche podría ser declarada de interés estratégico nacional por ser considerada un pilar de la seguridad alimentaria. ¡Mira tú! Se salvaron las lecherías.

Que Jorgito Herrera se puso ayer en “modo Gaitán” y con manguera y escoba en mano empezó a limpiar el parque de Aguadulce. Ahora en la Cuevita tenemos a dos “barrenderos”.

Que la "hambrientalista" Martita, nombrada con salario de 3k en Detroit, andaba replicando como lora la falsa información de que la enseñanza de la minería se estaba imponiendo en las aulas de clases. ¿Vieron por qué la vaina no le sale bien a Irma? Ha contratado gente que anda en todo, menos en ayudarla.

Que un chusco comenta que el abucheo que recibió Galván durante los carnavales en Colón fue buscado. Le mandan a decir que la próxima vez lo piense dos veces y hasta tres porque los políticos carismáticos son muy pocos.

Que la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, no dejó ni un solo cuadro del comandante Chávez ni de Maduro en el Palacio de Miraflores. ¿Los habrá mandado a una bodega o los habrá tirado directo al tanque de basura?

Que el proceso de revocatoria contra el alcalde de Barú, Guadalupe Pitti, se encuentra estancado en solo 21 firmas.

Que Bukele estaba sacando pecho ayer porque, según él, El Salvador está pasando de ser un país emisor de migrantes a un país receptor de migrantes. Si es así, bien por él.

