Deportes - 19/2/26 - 12:00 AM

Luchadores olímpicos panameños logran triunfos en el exterior

Se trata de los atletas Aisha William y Ángel Cortés, quienes ganaron en torneos realizados en Estados Unidos y España respectivamente.

 

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Los luchadores olímpicos panameños Aisha William y Ángel Cortés lograron triunfos importantes a nivel internacional recientemente.

NO DEJES DE LEER: Panamá ante México, Costa Rica y Jamaica en Premundial Sub-17

William, una de las grandes promesas de la lucha panameña, sigue firme en su camino a los Juegos Suramericanos de la Juventud y el campeonato continental, ambos con sede en Panamá.

La atleta panameña se llevó el título de una competencia del estado de Texas, Estados Unidos, en la categoría de las 170 libras.

NO DEJES DE LEER: Jonathan Miniel se alista para el próximo reto de su carrera

Por su lado, Cortés ganó el primer lugar de su categoría (86 kilos estilo libre) en el Campeonato Gallego Senior de Loitas Olímpicas Teis 2026.

Te puede interesar

FIFA va tras jugadores que se tapan la boca para proferir insultos racistas

FIFA va tras jugadores que se tapan la boca para proferir insultos racistas

 Febrero 18, 2026
Lucha define selección para Panamericano U-17 y Suramericanos de la Juventud

Lucha define selección para Panamericano U-17 y Suramericanos de la Juventud

 Febrero 18, 2026
Miguel Amaya es confirmado para el Clásico Mundial

Miguel Amaya es confirmado para el Clásico Mundial

Febrero 18, 2026
Thomas Christiansen cambia de agencia de representación

Thomas Christiansen cambia de agencia de representación

 Febrero 18, 2026
Excampeona de la UFC Ronda Rousey retorna

Excampeona de la UFC Ronda Rousey retorna

 Febrero 18, 2026

Cortés se encuentra en España entrenando y participando en competencias con miras al Campeonato Panamericano de Lucha Olímpica, que se realizará en la ciudad de Coralville, condado de Johnson, en el estado de Iowa, Estados Unidos, del 7 al 10 de mayo de este año.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Visitante del Casco Antiguo es asesinado por equivocación en Santa Ana

Visitante del Casco Antiguo es asesinado por equivocación en Santa Ana
Exhibicionismo sexual, como los del Carnaval, podría costar 7 años de cárcel

Exhibicionismo sexual, como los del Carnaval, podría costar 7 años de cárcel
Doble ataque en San Miguelito deja un muerto y un policía herido

Doble ataque en San Miguelito deja un muerto y un policía herido

Ejecutan hombre mientras dormía

Ejecutan hombre mientras dormía
Balean a conductor de InDrive en supuesto robo; muere en el hospital

Balean a conductor de InDrive en supuesto robo; muere en el hospital