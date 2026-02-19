Luchadores olímpicos panameños logran triunfos en el exterior

Los luchadores olímpicos panameños Aisha William y Ángel Cortés lograron triunfos importantes a nivel internacional recientemente.

William, una de las grandes promesas de la lucha panameña, sigue firme en su camino a los Juegos Suramericanos de la Juventud y el campeonato continental, ambos con sede en Panamá.

La atleta panameña se llevó el título de una competencia del estado de Texas, Estados Unidos, en la categoría de las 170 libras.

Por su lado, Cortés ganó el primer lugar de su categoría (86 kilos estilo libre) en el Campeonato Gallego Senior de Loitas Olímpicas Teis 2026.

Cortés se encuentra en España entrenando y participando en competencias con miras al Campeonato Panamericano de Lucha Olímpica, que se realizará en la ciudad de Coralville, condado de Johnson, en el estado de Iowa, Estados Unidos, del 7 al 10 de mayo de este año.