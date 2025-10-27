Araujo sobre Lamine: ‘Es un gran profesional’

Ronald Araujo, central uruguayo del Barcelona, evitó hablar de las declaraciones de su compañero Lamine Yamal esta última semana en las que insinuaba que el Real Madrid podía robar.

"No voy a hablar de Lamine. Es un gran profesional, de los mejores del mundo y estoy contento que esté con nosotros. Es mayor de edad y sabe lo que tiene que hacer. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir trabajando y creyendo en lo que hacemos", declaró Araujo.