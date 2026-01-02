La policía del estado de Ogun, Nigeria, confirmó el arresto de Kayode Adeniyi, quien conducía el Lexus que transportaba al excampeón mundial de boxeo nigeriano-británico, Anthony Joshua y dos de sus entrenadores antes de que sufrieran un accidente fatal en el área de Danco de la autopista Lagos-Ibadan, el pasado lunes 29 de diciembre.

Oluseyi Babaseyi, portavoz del Comando de Policía del Estado de Ogun, reveló el arresto de Kayode Adeniyi, quien era el que estaba tras el volante del carro accidentado.

El comunicado dice en parte: «El conductor de la camioneta Lexus relacionada con el accidente de Anthony Joshua se encuentra detenido. Las investigaciones continúan».

Recordemos que el dos veces ex campeón de peso pesado y medallista de oro olímpico estuvo involucrado en un accidente automovilístico cerca de Lagos el lunes 29 de diciembre, en el que murieron dos de sus colaboradores cercanos y miembros del equipo.

Kayode Adeniyi, el conductor de la camioneta Lexus involucrada en el accidente automovilístico fatal que hirió a Anthony Joshua, mató a Latif Ayodele y Sina Ghami, debe ser procesado por conducción imprudente, mientras que el conductor y propietario de la camioneta estacionada con la que chocó el Lexus debe ser identificado y procesado. Hay Khay reaccionó: "La detención y las investigaciones en curso son lo mínimo indispensable después de un incidente que cambió la vida. Lo que la gente quiere ahora no son declaraciones rutinarias, sino transparencia, rendición de cuentas y justicia sin tratamiento emocional".