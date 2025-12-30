Sucesos - 30/12/25 - 01:45 PM

Ataque a sangre fría: madre de tres hijos es asesinada de un tiro en la cabeza

Una persona introdujo su mano por una de las rendijas de la ventana de la recámara y disparó.

 

Por: Con información de Eric Montenegro / Crítica -

Panamá- Una mujer de unos 25 años fue asesinada de un balazo en la cabeza mientras dormía en su casa, ubicada en el sector conocido como La Escondida, en Gorgona, distrito de Chame (Panamá Oeste).

Información preliminar detalla que una persona introdujo su mano por una de las rendijas de la ventana de la recámara y disparó. El balazo fue tan certero que la mujer falleció de forma instantánea, sin que nadie tuviera tiempo de auxiliarla.

Al momento del ataque, se encontraban dentro de la vivienda la pareja de la víctima y sus tres hijos de 2, 6 y 9 años, quienes ahora se han quedado sin su madre y bajo custodia de su abuela.

Tras recibir la alerta por este caso, la Policía Nacional y personal de la Fiscalía se presentaron en la escena para recabar indicios y testimonios de residentes de la vivienda y del sector.

Las autoridades también adelantan operativos en el área en busca de varias personas señaladas como presuntos involucrados en este hecho de sangre.
 

 

