Caicedo y su combo quedan presos. Tribunal revoca casa por cárcel

César Caicedo quedó detenido de forma provisional por delitos de narcotráfico, luego de que el Tribunal Superior de Apelaciones le diera vuelta a la decisión inicial y tumbara las medidas suaves que le habían concedido en audiencia de garantías.

Caicedo, señalado por el Ministerio Público como uno de los presuntos cabecillas de la red investigada en la Operación Nodriza, estaba en detención domiciliaria, con permiso limitado para trabajar y con la excusa de problemas de salud. Ese argumento convenció en primera instancia, pero no pasó el filtro en apelación.

Junto a él también quedaron bajo detención provisional Carlos Caicedo, Albeiro Velasco, Plinson Moreno y Dimas Meléndez, todos vinculados —según la Fiscalía— a una organización que movía droga usando propiedades cercanas a las playas de Vacamonte.

El Tribunal también mantuvo preso al colombiano Alveiro de Jesús Velasco, naturalizado panameño, a quien los investigadores ubican como otro de los cerebros del grupo.

La audiencia de apelación arrancó el lunes, tuvo recesos, y fue hasta la tarde del miércoles que los magistrados tomaron la decisión final: nada de casa por cárcel, todos quedan detenidos mientras avanza el proceso.

La Operación Nodriza, ejecutada el 3 de diciembre de 2025, dejó ocho personas aprehendidas. Entre ellas, familiares directos de Dayra Caicedo, la joven de 23 años que estuvo privada de libertad por 32 días y fue abandonada luego en una gasolinera en Burunga. Ese caso sigue dejando preguntas en la calle.

Aquí, por ahora, el mensaje es claro: el tribunal apretó y mandó a encerrar.



