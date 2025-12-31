Que lo que está pasando en San Miguelito con el tema de la basura debe llamar a la reflexión. A Irma Hernández le ha quedado grande el puesto de alcaldesa y, para las próximas elecciones, la gente en Detroit debe entender que no se puede andar votando por figuritas de TikTok. Habrá que escudriñar bien la trayectoria y el perfil de los candidatos antes de ir a las urnas.

Que, ahora, ante la incapacidad de Irma, el gobierno central irá al rescate de Detroit para evitar un desastre sanitario. Me imagino que la alcaldesa está aprendiendo una lección de vida. No es lo mismo mirar el toro desde la barrera que verlo venir. ¡Debe de estar Carrasquilla muerto de risa!

Que, hablando de crisis, es muy extraño que desde la Coalición Vamos no haya críticas por la desastrosa gestión de Irma en el tema de la basura. Ah, verdad, que es una de ellos.

Que Irma seguía quejándose ayer de Revisalud. Mija, ya esa empresa va por fuera y no se puede andar por la vida llorando sobre la leche derramada. Enfóquese en el futuro. Resulta que desde mayo pasado la Autoridad de Aseo le había ofrecido la ayuda, pero, claro, mal aconsejada, la rechazó y esperó que la crisis empeorara y le estallara en la cara. ¡Váyase por la orillita!

Que Juan Harvard y sus títeres Zúñiga y Prado son gente de no fiar. Ahora resulta que le sacan la tabla a “terremoto” Peñalba, después que desde Vamos le dieron apoyo.

Que un jodedor comenta que no debemos sorprendernos si Juan Harvard, al igual que lo hizo con Planells y Peñalba, empieza a renegar de Irma ahora que no le quedó de otra que agachar la cabeza y pedirle ayuda a Mulino con el lío de la basura.

Que “terremoto” Peñalba y los de su equipo dejaron ayer plantados a los miembros del Concejo Municipal de Arraiján. Bueno, mijita, le toca dar la cara. Si tiene miedo, cómprese un perro.

Que desde Coronado Es Vida, el que debe impuestos reporta que vienen retiros de visas a toda persona, empresario y abogado que tenga relaciones comerciales con empresas de China. ¡Juega vivo, Bobby!

Que “Tuto” Palacios andaba taquillando en el acto de entrega de los uniformes que lucirá la novena chiricana en el próximo torneo de beis juvenil.

Que, con el tema de la demolición del monumento chino, ya salieron a ganar protagonismo los mismos personajes de siempre. Por ahí anda Gallo Way intentando pescar en río revuelto.

Que por los lados de la Casa de Octavio Méndez Pereira los funcionarios andaban ayer con los mocos caídos tras confirmarse que no recibirán el bono de fin de año.

Que un criticón dice que, entre salarios, gastos de representación, alquiler de autos, gasolina y dieta, “Terremoto” Peñalba se lleva unos 129,600 dólares anuales. Bueno, para ser justos, habría que hacer esa operación con los otros alcaldes.

Que la revocatoria de mandato contra el alcalde de Colón va más lenta que la economía en tiempos de Tortugón. Apenas se han recolectado 294 firmas, equivalentes al 0.56% del total requerido.

Que, desde este espacio, les deseamos un Feliz Año Nuevo a todos nuestros lectores. Que la paz, el amor y la felicidad inunden cada uno de los hogares de esta Patria tan pequeña tendida sobre un istmo... ¡A todos los queremos!