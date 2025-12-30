Que, hablando del “terremoto” Peñalba, un chusco asegura que ahora tendrá que construir en el mirador donde estaba el monumento chino una obra de récord Guinness que deje a todos boquiabiertos porque, como salga con una mamarrachada, se la van a comer viva. Bueno, si no es que antes la joden por andar de acelerada.

Que se rumora que el nuevo diseño que impulsa el “terremoto” Peñalba para el mirador del Puente está basado en una propuesta de un ingeniero de apellido Santana. El mismo contempla locales comerciales, quioscos gastronómicos e incluso murales sobre el aporte de la comunidad china, historia del Canal y la cultura panameña, entre otras.

Que “El Loco” propone que, de usarse fondos públicos para construir el mirador en el puente, se debería, además de exaltar los aportes de la comunidad china, incluir a todas las otras comunidades y etnias de inmigrantes que igualmente contribuyeron al engrandecimiento de Panamá, pues estamos en igual deuda con ellos.

Que en los pasillos judiciales se habla de que en el caso RG Hotels hay un elefante en la sala que nadie quiere mirar. Una auditoría forense detectó inconsistencias bancarias en certificaciones de saldo y movimientos financieros, pero esa prueba nunca llegó al expediente del juez liquidador. Sin ella, ¿se juzgó el caso completo… o solo una versión?

Que el publicista David Abadi propuso cambiar la sede del gobierno central, incluyendo ministerios, la presidencia y otras entidades, a la ciudad de Colón para ayudar al desarrollo de la costa atlántica. ¡Válgame, Dios!

Que al popular padre Adam Kotas un feligrés le regaló una botella de Seco Herrerano para Navidad; el cura, sonriente, dijo que la usaría para el ron ponche, pero un chusco sospecha que eso parecía un misil enviado por el Tortugón para hacer propaganda subliminal en las redes. ¡Quiere levantar el negocio!

Que los promotores del proceso de revocatoria de mandato contra Raquel Murillo, la representante de Juan Demóstenes Arosemena que fue expulsada de la coalición Vamos, fracasaron al solo recoger 215 firmas en 90 días, que representa apenas el 1.99% del total requerido.

Que un comando de la Policía me dice que, en Costa Rica, en materia de criminalidad se han registrado cifras históricas. Por ejemplo, 906 homicidios en el 2023, unos 880 asesinatos en el 2024 y, a unas horas de culminar el 2025, se reportan más de 830 hechos de sangre, es decir, 16.1 homicidios por cada 100 mil habitantes. ¡La vaina está bien ‘hot’ por allá!

Que el comando me comenta que lo curioso es que en la tierra de los "maje" ni en los medios de comunicación ni en las redes antisociales hacen festín con estas estadísticas de terror. Pendejos no son… ¡se les jode el negocio del turismo!

Que un maestro por vocación y devoción me cuenta que el “profe huelga al hombro” de Santiago ahora anda haciendo campaña desde el gremio a un político “saltamontes”. Sin luchas no hay victorias.

Que a San Miguelito se lo está comiendo la basura, pero algunos de los funcionarios nombrados por Irma andan enfrascados en discusiones estériles en las redes sociales. Es el caso de Martita Cornejo, nombrada con salario de 3k.

Que, hablando de San Miguelito, residentes de varios corregimientos lanzaron ayer un SOS al Gobierno central con la finalidad de que intervenga en el tema de la recolección de la basura y así evitar un desastre sanitario. La hediondez no se aguantaba por varios lugares. ¡Ay, Irma! ¡Sal del TikTok!