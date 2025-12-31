Deportes - 31/12/25 - 02:07 PM

Olympique, del panameño Michael Murillo, busca escalar a la cima de la Liga 1

El torneo francés de primera división se reanuda este viernes 2 de enero.

 

Por: Joel Isaac González/ @GonzalezKmarena -

El lateral panameño Michael Amir Murillo y su equipo, el Olympique Marsella, buscará la cima de la Liga 1 (primera división del fútbol de Francia) al reanudarse el torneo este viernes.

El Olympique Marsella vuelve a la cancha este domingo a las 9 de la mañana (hora de Panamá) cuando enfrente al Nantes.

El club del panameño actualmente se encuentra en el tercer lugar de la liga con 32 puntos, a cinco puntos del líder Lens, que abre la jornada este viernes a las 2:45 de la tarde (hora de Panamá) ante el Toulouse.

En el segundo lugar de la tabla de posiciones está el París Saint Germain (PSG) con 36 puntos. El PSG juega el domingo frente al París FC a las 2:45 de la tarde (hora de Panamá).

Hay que destacar que Murillo ha sido tomado en cuenta como titular en los últimos partidos de la liga francesa y en la Liga de Campeones de la UEFA.

 

