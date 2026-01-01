Conductor de pick up con muebles no respeta señal y mata a taxista

Panamá- La imprudencia del conductor de una pickup que transportaba muebles, al no respetar un alto en un cruce vial, provocó un accidente de tránsito que le costó la vida a un veterano conductor de taxi.

El fatal accidente se registró alrededor de las 6:00 de la tarde del 31 de diciembre en la Calle Prestan, distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

Un video captado por una cámara de videovigilancia de una residencia muestra cómo el conductor de la camioneta colisiona por el costado izquierdo contra el taxi, al no obedecer la señal de alto pintada sobre la calle.

El conductor del taxi fue trasladado a urgencias del Hospital Regional Nicolás Solano, donde falleció poco tiempo después de su ingreso.

Varios miembros del Sindicato Unión de Conductores de Taxi y Transportes Comerciales, al cual estaba afiliada la víctima, exigieron a las autoridades que no sean condescendientes con el conductor responsable del siniestro, por tratarse de un exmiembro de la Policía Nacional.

A este reclamo se sumó uno de los hijos del conductor fallecido, quien añadió que la muerte de su padre llena de luto y dolor a toda la familia, que lo esperaba para celebrar la llegada del Año Nuevo.