Deportes - 23/2/26 - 12:00 AM

Arsenal se recupera y sigue en la cima de la Premier

Por: Inglaterra EFE -

Eberechi Eze reavivó las ambiciones de título del Arsenal en la Liga Premier y nuevamente fue el verdugo del Tottenham.

Tres meses después de anotar un triplete contra los Spurs, el mediocampista inglés marcó dos goles más contra el feroz rival del Arsenal en una victoria 4-1 como visitante. Viktor Gyokeres anotó otros dos tantos para los líderes.

Los Gunners recuperaron su ventaja de cinco puntos, pero el City tiene un partido pendiente y todavía tiene que recibir al equipo de Mikel Arteta en la liga a mediados de abril.

