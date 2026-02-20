Que el abogado que está representando a Rollyns, en el caso del supuesto desfalco en perjuicio del Municipio de Arraiján, es el mismo que estaba metiéndole candela a la gente para que fuera a firmar la frustrada revocatoria de mandato contra "Terremoto" Peñalba. Ahora sí le tocará trabajar y duro para ver si saca al exalcalde del lío en que está metido.

Que Lucy asegura que por ahí están repartiendo “chen chen” para darle palo a su gestión en el Meduca y que, incluso, la han llamado para darle hasta el preaviso. ¡Válgame, Dios! ¿Ya los sicarios de la mentira y la desinformación están tan descarados que ponen de sobreaviso a sus víctimas?

Que “El Loco” recomienda crear una ventanilla única para que todo empresario pueda agilizar lo más rápido posible los trámites requeridos para poner en marcha un negocio y ayudar a reactivar la economía. Hay que copiar la idea porque esa vaina de estar llevando papeles y documentos por múltiples entidades públicas es tediosa, cansona y hasta desmotiva a los que quieren poner a producir su dinero.

Que el ministro Ábrego aconseja a los que sean agredidos por Therians, esa gente que se identifica como animal, que vayan a poner la denuncia ante las autoridades correspondientes. Lo que no dejó claro es si se debe ir al Ministerio Público o a MiAmbiente.

Que, durante los recientes días de asueto, las muertes por homicidio, ahogamiento y accidentes de tránsito se dieron lejos de las áreas destinadas para el carnaval.

Que, hablando de homicidios, me cuentan que varios de los que pasaron a ser difuntos tenían antecedentes penales. No eran angelitos...

Que al "Cocobolo" Cedeño no le hizo gracia la decisión del pleno de la Corte de dar permanencia a los funcionarios con dos años o más de servicios en el OJ porque, según él, la vaina debe hacerse por concurso de mérito y no por dedocracia. Últimamente todo lo critica, pero considero válido su punto.

Que un chusco dice que es raro ver al “Cocobolo” Cedeño exigiendo estándares de calidad y control en la justicia, cuando él fue uno de los que promovió eliminar el examen de barra para nuevos abogados. Este diputado está como esos pitchers de los cuales no sabe qué clase de lanzamiento esperar.

Que se espera una revalorización del dólar estadounidense frente al resto de divisas tras los bombazos que se vaticina "El Fulo" meterá a Irán en los próximos días. En sitios de apuestas, la tendencia es que los tanganazos se darán este mismo fin de semana. Amanecerá y veremos.

Que en el Perú van de mal en peor. Su nuevo presidente (¡el séptimo en 10 años!) está de acuerdo con que jovencitas de 14 años en adelante tengan relaciones sexuales con quien se les antoje, no importa la edad. ¡Padre santo! ¡A ese individuo no lo queremos por acá!

Que un jodedor dice que el nuevo mandamás peruano es de tendencia izquierdista y que, de repente, al camarada Saúl le da por ir a esconderse al Machu Picchu. ¡Deja de joder!

Que, luego de 33 años, un juez de Guatemala anuló la orden de captura y el proceso penal contra el expresidente de ese país Jorge Serrano, radicado en Panamá desde su exilio en 1993. El juez consideró que hubo falta de pruebas y violaciones al debido proceso, entre otras garantías fundamentales. ¡Qué barbaridad!

Que a La Brujita de la 12 de Octubre le mandaron a decir que, en materia de información, no hay nadie más manipuladora que ella, que le gusta acomodar los temas a su manera y, además, que deje la hipocresía porque nunca se le ha visto hablar de la corrupción de quienes a ella la rodean. ¡Vaya tanganazo!

Que el IMA reanudará la atención al público en todas sus tiendas a nivel nacional a partir de este martes 24 de febrero.

Que la “repre” de Tocumen anda haciendo una trastada tras otra. Ahora resulta que pillaron a dos buses de esa Junta Comunal en pleno Carnaval, por Penonomé, con irregularidades en los salvoconductos. Aló, ¿Juan Diego? ¿Qué “Vamos” va a hacer con la señorita Arielis?