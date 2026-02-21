Cristiano supera sus cifras de juventud y pone la mira en los mil goles

El tiempo pasa para todos, menos para él. Cristiano Ronaldo, la estrella indiscutible del Al Nassr, volvió a sacudir los cimientos de la historia del fútbol este sábado. En una exhibición de vigencia absoluta, el astro portugués firmó un doblete ante el Al Hazen que no solo catapultó a su equipo al liderato de la Liga de Arabia Saudí, sino que estableció una marca que desafía toda lógica biográfica.

Mejor que en su juventud: El récord de los 500

A sus 41 años recién cumplidos, "El Bicho" demostró que su ambición no tiene techo. Con las dos dianas de hoy, Cristiano superó la asombrosa barrera de los 500 goles marcados después de haber cumplido los 30 años.

La estadística es demoledora: antes de las tres décadas, el exjugador del Real Madrid sumaba 463 tantos. Desde que sopló las 30 velas, su cuenta asciende ya a 501 goles. En resumen, el Cristiano "maduro" es más letal que el joven que conquistó Europa por primera vez.

Un doblete con sabor a liderato

El primer gol cayó a los 14 minutos, tras una asistencia quirúrgica de Kingsley Coman. Aunque el VAR generó suspenso por una supuesta posición adelantada, la tecnología validó el potente remate cruzado del luso. El segundo de su cuenta personal —y el 501 de su "segunda juventud"— llegó al minuto 80, sellando el definitivo 4-0.

Este triunfo es oxígeno puro para el Al Nassr, que recupera la cima de la tabla gracias al tropiezo del Al Hilal de Karim Benzema, que no pudo pasar del empate ante el Al Ittihad.

El camino al Olimpo: La cuenta regresiva hacia los 1,000

A pesar de haberse perdido dos jornadas debido a un tenso pulso con la Saudi Pro League por la política de fichajes del fondo soberano (PIF), Ronaldo ha vuelto con el cuchillo entre los dientes. Con las tres dianas acumuladas en su regreso (una ante el Al Fateh y las dos de hoy), Cristiano alcanza los 964 goles oficiales.

Ahora, la mirada del mundo del fútbol está puesta en una sola cifra: 36. Esa es la cantidad de goles que separan a CR7 de la mítica e inalcanzable frontera de los 1,000 goles. Al ritmo que lleva en Arabia, la historia parece estar a solo unos meses de distancia.