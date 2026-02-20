Nacional - 20/2/26 - 04:26 PM

MEF publica lista de CEPADEM pendientes de cobro

La información puede consultarse directamente en el portal institucional, sin intermediarios ni vueltas https://www.mef.gob.pa/

 

Por: Redacción / Crítica -

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) soltó el dato. Ya está disponible en su página web el listado de personas que aún no han cobrado el CEPADEM

La información puede consultarse directamente en el portal institucional, sin intermediarios ni vueltas https://www.mef.gob.pa/

La entidad pidió a la gente revisar con calma. Si alguien aparece en la lista, significa que todavía tiene ese pago pendiente. No es nuevo trámite, es verificar si el nombre está allí y seguir el proceso correspondiente.

Sobre el CEPANIM, la cosa es distinta. La plataforma para registrarse todavía no está habilitada. El MEF aclaró que cuando esté lista lo anunciarán por sus canales oficiales y redes sociales.

Por ahora, el mensaje es claro: el que esté esperando CEPADEM, que entre a la web y revise. Y el que esté pendiente del CEPANIM, toca esperar el aviso formal.

Te puede interesar

Contraloría desembolsa fondos para 24 juntas comunales del distrito de Panamá

Contraloría desembolsa fondos para 24 juntas comunales del distrito de Panamá

 Febrero 20, 2026
Panamá y Chiriquí recibirán el tercer pago del Pase-U la próxima semana

Panamá y Chiriquí recibirán el tercer pago del Pase-U la próxima semana

 Febrero 20, 2026
CAMIPA: "Contenidos en educación no son una promoción de la actividad minera"

CAMIPA: "Contenidos en educación no son una promoción de la actividad minera"

 Febrero 20, 2026
MEF publica lista de CEPADEM pendientes de cobro

MEF publica lista de CEPADEM pendientes de cobro

 Febrero 20, 2026
Alcalde de Colón: Sin policía no hay fiesta… Carnavalito cambia de fecha

Alcalde de Colón: Sin policía no hay fiesta… Carnavalito cambia de fecha

Febrero 20, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¿Qué le paso?: Chitreano es encontrado muerto en su casa con heridas de bala

¿Qué le paso?: Chitreano es encontrado muerto en su casa con heridas de bala

Balean a conductor de InDrive en supuesto robo; muere en el hospital

Balean a conductor de InDrive en supuesto robo; muere en el hospital
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
¡Cuchillo en mano! Hombre asesina a la madre de sus hijos en Río Indio

¡Cuchillo en mano! Hombre asesina a la madre de sus hijos en Río Indio
Fiscalía persigue a degenerados por videos de menores en Carnaval

Fiscalía persigue a degenerados por videos de menores en Carnaval