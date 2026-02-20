MEF publica lista de CEPADEM pendientes de cobro
La información puede consultarse directamente en el portal institucional, sin intermediarios ni vueltas https://www.mef.gob.pa/
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) soltó el dato. Ya está disponible en su página web el listado de personas que aún no han cobrado el CEPADEM.
La información puede consultarse directamente en el portal institucional, sin intermediarios ni vueltas https://www.mef.gob.pa/
La entidad pidió a la gente revisar con calma. Si alguien aparece en la lista, significa que todavía tiene ese pago pendiente. No es nuevo trámite, es verificar si el nombre está allí y seguir el proceso correspondiente.
Sobre el CEPANIM, la cosa es distinta. La plataforma para registrarse todavía no está habilitada. El MEF aclaró que cuando esté lista lo anunciarán por sus canales oficiales y redes sociales.
Por ahora, el mensaje es claro: el que esté esperando CEPADEM, que entre a la web y revise. Y el que esté pendiente del CEPANIM, toca esperar el aviso formal.