"¡Cuchillo en mano! Hombre asesina a la madre de sus hijos en Río Indio

Panamá- Un femicidio estremeció ayer a la tranquila comunidad de Río Indio, que se ubica en el corregimiento de San Martín, al este del distrito de Panamá.

Alexandra De León, de 42 años, fue brutalmente asesinada por el hombre que supuestamente la amaba y con quien mantenía hijos en común.

Todo ocurrió alrededor de las 3:40 p. m., cuando el hombre —cuya identidad se mantiene en reserva—, cuchillo en mano, atacó a Alexandra sin piedad y después intentó quitarse la vida.

Se presume que el atroz hecho de sangre fue perpetrado delante de los hijos de la pareja, ya que una de ellas llamó a la Policía para pedir ayuda al ver a su madre desangrándose debido a las graves heridas que su propio padre le había infligido.

Las unidades se presentaron en el lugar, pero Alexandra ya había muerto producto de las puñaladas y cortadas que el hombre que juraba amarla le propinó en el tórax, abdomen, cara y hasta en el dedo gordo del pie izquierdo, lo que revela la furia del ataque y el intento de ella por escapar.

Por otra parte, como el agresor intentó quitarse la vida, fue trasladado por los uniformados hasta el hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, donde se mantiene recluido con vigilancia para que no escape o vuelva a atentar contra su vida.

El móvil del crimen aún no ha sido establecido, pero se presume que este pudo darse en medio de un episodio de violencia doméstica desmedida, porque, aparentemente, la pareja ya no vivía junta.