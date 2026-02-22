Sucesos - 22/2/26 - 08:29 AM

La matan en su cama: aprehenden a su pareja como principal sospechoso

El indiciado enfrenta cargos por el presunto delito contra la vida y la integridad personal en su modalidad de femicidio.

 

Por: Eric Montenegro / Provincias.pa@epasa.com -

Un hombre, identificado como el compañero sentimental de una mujer, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el pasado 19 de febrero, fue aprehendido por unidades de la Policía Nacional (PN) y a solicitud del Ministerio Público (MP).

El cuerpo de la víctima fue encontrado por sus hijos, tendido en la cama de la habitación que ocupaba, en una casa ubicada en el sector cinco de El Progreso, corregimiento de Puerto Caimito.

El indiciado enfrenta cargos por el presunto delito contra la vida y la integridad personal en su modalidad de femicidio.

El Ministerio Público está a la espera del resultado de la necropsia realizada por forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) para determinar con exactitud la causa de la muerte.

El caso es investigado por la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de la sección regional del MP en la provincia de Panamá Oeste. 

 

Te puede interesar

La matan en su cama: aprehenden a su pareja como principal sospechoso

La matan en su cama: aprehenden a su pareja como principal sospechoso

 Febrero 22, 2026
Terror en Cativá: Sicarios irrumpen en vivienda y balean a joven en el pecho

Terror en Cativá: Sicarios irrumpen en vivienda y balean a joven en el pecho

 Febrero 21, 2026
Lo atraparon huyendo con tres motores fuera de borda en Playa Pacora

Lo atraparon huyendo con tres motores fuera de borda en Playa Pacora

 Febrero 21, 2026
Noche de balas deja heridos en Colón

Noche de balas deja heridos en Colón

 Febrero 21, 2026
Lo mandan a la celda por agredir a su madre en Portobelo

Lo mandan a la celda por agredir a su madre en Portobelo

 Febrero 21, 2026

 

 

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

MEF publica lista de CEPADEM pendientes de cobro

MEF publica lista de CEPADEM pendientes de cobro
¡Cuchillo en mano! Hombre asesina a la madre de sus hijos en Río Indio

¡Cuchillo en mano! Hombre asesina a la madre de sus hijos en Río Indio
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Mandan a prisión al exalcalde de Arraiján por caso de $815 mil

Mandan a prisión al exalcalde de Arraiján por caso de $815 mil

Accidente en Miraflores deja un colaborador del Canal herido

Accidente en Miraflores deja un colaborador del Canal herido