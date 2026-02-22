La matan en su cama: aprehenden a su pareja como principal sospechoso

Un hombre, identificado como el compañero sentimental de una mujer, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el pasado 19 de febrero, fue aprehendido por unidades de la Policía Nacional (PN) y a solicitud del Ministerio Público (MP).

El cuerpo de la víctima fue encontrado por sus hijos, tendido en la cama de la habitación que ocupaba, en una casa ubicada en el sector cinco de El Progreso, corregimiento de Puerto Caimito.

El indiciado enfrenta cargos por el presunto delito contra la vida y la integridad personal en su modalidad de femicidio.

El Ministerio Público está a la espera del resultado de la necropsia realizada por forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) para determinar con exactitud la causa de la muerte.

El caso es investigado por la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de la sección regional del MP en la provincia de Panamá Oeste.