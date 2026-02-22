Muere comisionado jubilado en vuelco

La tarde del sábado quedó marcada por otra tragedia en la Autopista Arraiján–La Chorrera. Un hombre perdió la vida tras un violento accidente de tránsito que terminó con su vehículo volcado dentro de una hondonada, a pocos metros del sector de Cáceres.

La víctima fue identificada como Bolívar del Carmen Laso Rodríguez, de 61 años, quien era comisionado jubilado de la Policía Nacional. Según el informe preliminar, conducía un Toyota Yaris blanco, placa 573415, por el segundo carril en dirección hacia la ciudad capital, cuando ocurrió el hecho.

De acuerdo con las autoridades, el conductor perdió el dominio del auto, salió de la calzada y cayó en una hondonada. El vehículo impactó contra la pared de una alcantarilla y quedó en fase de vuelco. Laso Rodríguez falleció en el lugar debido a la gravedad del impacto.

A la escena llegaron paramédicos del SUME 911, unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos, agentes de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito y personal del Ministerio Público para iniciar las diligencias correspondientes.



Las investigaciones continúan para determinar qué provocó que el vehículo se saliera de la vía en este tramo de la autopista, donde ya se han registrado otros accidentes.