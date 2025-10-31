Azulejos buscarán acabar hoy la Serie Mundial y coronarse

Con ventaja de tres juegos a dos y el regreso a su casa, el Rogers Centre, los Azulejos de Toronto buscarán hoy vencer a los Dodgers de Los Angeles y coronarse campeones de la Serie Mundial.

Hoy se disputará el sexto encuentro de la Serie Mundial, programado para iniciar a las 7 de la noche y en que los lanzadores abridores designados serán Yoshinobu Yamamoto por los Dodgers, mientras que por los Azulejos estará en la lomita Kevin Gausman.

Será una noche donde los Dodgers tendrán a todo un estadio y probablemente a un país en contra.

En las 68 ocasiones en que una serie de postemporada llegó 2-2 al Juego 5, el ganador de ese partido terminó convirtiéndose en campeón en 46 ocasiones (el 67.6 % de las veces). Bajo el formato actual de partidos (2-3-2), los equipos que tomaron ventaja 3-2 al ganar el quinto encuentro en la ruta, antes de regresar a jugar en casa para el Juego 6 (y potencialmente un Juego 7), han ganado en 20 de 27 oportunidades (74.1 %).

Los Blue Jays han superado a los Dodgers por 11 carreras en esta serie y por la impresionante cifra de 36 carreras en estos playoffs, a pesar de haber jugado solo un partido más.