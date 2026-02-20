Deportes - 20/2/26 - 12:00 AM

Barcelona busca recuperarse de derrotas

El Barcelona precisa ajustar su defensa para frenar una racha de dos derrotas consecutivas y no rezagarse del líder Real Madrid en la lucha por el título de La Liga española.

Los azulgranas recibirán el domingo a Levante, el penúltimo de la tabla, después de encajar seis goles en sus últimos dos partidos. Perdieron 4-0 ante el Atlético de Madrid en la Copa del Rey, para luego sucumbir 2-1 el lunes contra Girona, un resultado que le costó el liderato de la liga.

